В Салехарде состоялся детский фестиваль-конкурс «Ялякоця»

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В Салехарде состоялся детский фестиваль-конкурс «Ялякоця»

 30-31 марта в Окружном Центре национальных культур города Салехарда состоялся II конкурс детского творчества «Ялякоця» (в переводе с ненецкого языка «Ясный день»). В столицу Ямала съехались более 150 талантливых детей в возрасте от 6 до 18 лет из Приуральского, Шурышкарского, Пуровского районов, а также городов Лабытнанги, Муравленко и Тарко-Сале.

Для оценки конкурсных номеров были приглашены ведущие специалисты в области культуры коренных народов Ямала, Югры и Республики Коми.

В течение первого дня юные дарования представили на наш суд жюри своё творчество в пяти номинациях: народно-сценическое исполнение, хореография, художественное слово, инструментальное творчество и народное декоративно-прикладное искусство.

Мне, как члену жюри, особенно понравились номера самых юных участников фестиваля-конкурса. Кроме того, я высоко оценила выступление детей других национальностей, которые с удовольствием декламировали стихи, исполняли песни, ставили сценки на языках коренных народов Ямала.

Второй день был посвящён арт-мастерским по песенному, танцевальному, и актёрскому искусствам.

В рамках фестиваля «Ялякоця» был организован круглый стол, во время которого члены жюри обсуждали с руководителями коллективов недочёты в выступлениях. Поступило предложение о ежегодном проведении данного фестиваля-конкурса.

Завершился фестиваль-конкурс «Ялякоця» ярким Гала-концертом, во время которого были представлены самые лучшие номера.

Необходимо отметить, что учредителем данного фестиваля-конкурса является департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, организатором – Окружной Центр национальных культур. Партнёрами выступили: общественные организации коренных малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам», «Изьватас», а также ООО «Лукойл-Западная Сибирь». Мероприятие прошло в рамках Года культурного наследия народов России.

Людмила Гурьева

Втр, 05/04/2022 - 19:28

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