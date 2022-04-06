Разработано приложение для смартфонов, позволяющее оформлять медицинскую документацию прямо на вызове

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Разработано приложение для смартфонов, позволяющее оформлять медицинскую документацию прямо на вызове

Это итог большой работы, проведенной сотрудниками отдела автоматизации систем управления производством БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» и фирмой-разработчиком медицинской информационной системы. Проект был задуман в 2021 году в рамках реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» — одного из компонентов приоритетного национального проекта «Здравоохранение».

Цель проекта — повышение качества оказания медицинской помощи при посещении пациентов на дому за счет эффективного использования рабочего времени медицинских работников. Одна из проблем для врача на вызове — оформление протокола осмотра пациента, так как это приходится делать после возвращения в поликлинику, затрачивая дополнительное время. Не говоря уже о том, что нужна хорошая память, чтобы не запутаться в результатах осмотров разных пациентов и назначенном им лечении, или приходится все записывать в блокнот. Особенно остро этот вопрос встал в период повышенной заболеваемости COVID-19, когда сотрудникам мобильных бригад приходилось обслуживать в день до 45 вызовов.

Благодаря разработанному приложению для смартфона врач после осмотра пациента на дому сразу на месте может оформить осмотр в журнале вызовов и записать пациента на следующий прием. При поступлении нового вызова регистратор назначает его врачу в журнале вызовов, и врач сразу видит этот вызов в своем смартфоне. В то же время с целью соблюдения конфиденциальности врач имеет доступ только к тому разделу электронной медицинской карты, который позволяет выполнить вызов. Узнать у врача на вызове результаты своих предыдущих осмотров или исследований пациент не сможет.

«В результате внедрения нового приложения в работу врачей и фельдшеров в период резкого подъема заболеваемости COVID-19 в январе-феврале 2022 года удалось добиться равномерной нагрузки на медработников при распределении вызовов, минимизировать число несвоевременно обслуженных вызовов, а также значительно снизить количество ошибок при оформлении медицинской документации», - отметила Любовь Колесникова, главный врач поликлиники.

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Ср, 06/04/2022 - 10:08

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