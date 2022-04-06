ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 № 376 «Об особенностях организации предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году» государственные услуги по:

- психологической поддержке безработных граждан;

- социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

- организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности;

- организации временного трудоустройства;

- содействию началу осуществления предпринимательской деятельности,

предоставляются гражданам, относящихся к одной из следующих категорий:

1. находящихся под риском увольнения (граждане, планируемые к увольнению в связи с ликвидацией организации либо с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможным расторжением с ними трудовых договор);

2. переведенным по инициативе работодателя на работу в режиме неполного рабочего дня (смены) и (или) неполно рабочей неделе;

3. состоящим в трудовых отношениях с работодателями, которые приняли решение о простое;

4. состоящим в трудовых отношениях с работодателями, в отношении которых применены процедуры о несостоятельности (банкротстве);

5. находящимся в отпуске без сохранения заработной платы.

Для получения вышеназванных государственных услуг граждане вправе обратиться в государственные учреждения службы занятости населения

По всем вопросам обращаться в КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 12, каб. 22, 23 или по телефонам: 8 (3467) 322188 доб. 115, 213, 217, 219

Информация предоставлена КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»

Ср, 06/04/2022 - 14:37

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