В Югре продолжается реализации госпрограммы по модернизации медицинских учреждений первичного звена здравоохранения

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Заседание штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Директор окружного департамента строительства Кирилл Мыскин доложил о продолжающейся работе по защите прав граждан – участников долевого строительства.
По его словам, темпы строительства дома № 3 ЖК «Любимый» в Сургуте не снижаются. В доме выполняются электромонтажные, отделочные и фасадные работы, ведется монтаж лоджий и лифтов. Объект готов на 89%. Завершение строительства ожидается в 3 квартале 2022 года.
«Организована и проведена совместная встреча дольщиков дома № 2 ЖК «Ривер Хаус» с руководителями администрации Сургута, «Сбербанка» и инвестора СЗ «Столица», – рассказал Кирилл Мыскин. – Дольщикам разъяснены механизмы восстановления их прав, даны ответы на все волнующие вопросы».
В ходе заседания участники долевого строительства ЖК «Ривер Хаус» включились в обсуждение. Они поблагодарили главу региона и членов штаба за содействие в решении правовых, жилищных вопросов.
Наталья Комарова поручила администрации Сургута продолжать работу с участниками долевого строительства, максимально открыто обсуждать все возникающие вопросы, совместно с надзорными органами давать правовую оценку предлагаемым решениям по защите прав дольщиков.
«Важны те решения, которые приводят к положительному результату», – отметила Наталья Комарова.
Далее участники совещания обсудили ход строительства и проектирования объектов здравоохранения. Кирилл Мыскин отметил, что в настоящее время на строительстве Нижневартовской центральной больницы на 1100 коек задействовано более 400 рабочих. Ведутся работы по чистовой отделке помещений и устройству инженерных систем. В центре внимания строителей те помещения, где будет установлено крупногабаритное медицинскоеоборудование. «Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2022 года», – отметил руководитель ведомства.
Далее Кирилл Мыскин рассказал о ходе реализации государственной программы по модернизации учреждений первичного звена здравоохранения.
Так, программой предусмотрено финансирование работ по реконструкции 11 медицинских учреждений автономного округа. В рамках региональной программы будут модернизированы больница в поселке городского типа Приобъе Октябрьского района, два фельдшерско-акушерских пункта в деревнях Белогорье и Ягурьях Ханты-Мансийского района, три врачебных амбулатории в селах Локосово и деревни Русскинская Сургутского района, поселке Серьгино Октябрьского района. Также пять поликлиник в поселке городского типа Пойковский Нефтеюганского района, поселке Федоровский Сургутского района, поселке Мулымья Кандинского района, городах Березово и Югорск.
Государственные контракты по всем объектам заключены.
Также в текущем году начнутся работы по модернизации 2 фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Согом, поселке Кирпичный Ханты-Мансийского района, 4 врачебных амбулатории в селе Малый Алтым Октябрьского района, селах Болчары, Леуши Кондинского района и поселке Сосьва Березовского района.
Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры