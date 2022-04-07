В Югре продолжается реализации госпрограммы по модернизации медицинских учреждений первичного звена здравоохранения

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В Югре продолжается реализации госпрограммы по модернизации медицинских учреждений первичного звена здравоохранения

Заседание штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства провела губернатор Югры Наталья Комарова.

Директор окружного департамента строительства Кирилл Мыскин доложил о продолжающейся работе по защите прав граждан – участников долевого строительства.

По его словам, темпы строительства дома № 3 ЖК «Любимый» в Сургуте не снижаются. В доме выполняются электромонтажные, отделочные и фасадные работы, ведется монтаж лоджий и лифтов. Объект готов на 89%. Завершение строительства ожидается в 3 квартале 2022 года.

«Организована и проведена совместная встреча дольщиков дома № 2 ЖК «Ривер Хаус» с руководителями администрации Сургута, «Сбербанка» и инвестора СЗ «Столица», – рассказал Кирилл Мыскин. – Дольщикам разъяснены механизмы восстановления их прав, даны ответы на все волнующие вопросы».

В ходе заседания участники долевого строительства ЖК «Ривер Хаус» включились в обсуждение. Они поблагодарили главу региона и членов штаба за содействие в решении правовых, жилищных вопросов.   

Наталья Комарова поручила администрации Сургута продолжать работу с участниками долевого строительства, максимально открыто обсуждать все возникающие вопросы, совместно с надзорными органами давать правовую оценку предлагаемым решениям по защите прав дольщиков.

«Важны те решения, которые приводят к положительному результату», – отметила Наталья Комарова.

Далее участники совещания обсудили ход строительства и проектирования объектов здравоохранения. Кирилл Мыскин отметил, что в настоящее время на строительстве Нижневартовской центральной больницы на 1100 коек задействовано более 400 рабочих. Ведутся работы по чистовой отделке помещений и устройству инженерных систем. В центре внимания строителей те помещения, где будет установлено крупногабаритное медицинскоеоборудование. «Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2022 года», – отметил руководитель ведомства.

Далее Кирилл Мыскин рассказал о ходе реализации государственной программы по модернизации учреждений первичного звена здравоохранения.

Так, программой предусмотрено финансирование работ по реконструкции 11 медицинских учреждений автономного округа. В рамках региональной программы будут модернизированы больница в поселке городского типа Приобъе Октябрьского района, два фельдшерско-акушерских пункта в деревнях Белогорье и Ягурьях Ханты-Мансийского района, три врачебных амбулатории в селах Локосово и деревни Русскинская Сургутского района, поселке Серьгино Октябрьского района. Также пять поликлиник в поселке городского типа Пойковский Нефтеюганского района, поселке Федоровский Сургутского района, поселке Мулымья Кандинского района, городах  Березово и Югорск.

Государственные контракты по всем объектам заключены.

Также в текущем году начнутся работы по модернизации 2 фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Согом, поселке Кирпичный Ханты-Мансийского района, 4 врачебных амбулатории в селе Малый Алтым Октябрьского района, селах Болчары, Леуши Кондинского района и поселке Сосьва Березовского района.

Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Чт, 07/04/2022 - 10:11

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