Прием заявлений на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

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Прием заявлений на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека (это 16 932 рубля).

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в Югре (16 714 рублей). Базовый размер выплаты – 50%. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Информация предоставлена ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Чт, 07/04/2022 - 12:02

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