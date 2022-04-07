Звуки санквылтапа покорили жюри

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Звуки санквылтапа покорили жюри

Молодые музыканты Югры, играющие на народных струнных музыкальных инструментах санквылтап и нарсьюх, стали лауреатами Всероссийского фестиваля-конкурса традиционной финно-угорской музыки «Истоки».

За звание победителей конкурса боролись более 100 участников из разных регионов России. Среди победителей воспитанники Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов Окружного Дома народного творчества:

- Жемердеева Евгения (санквылтап) – Лауреат III степени (1 группа (дети до 12 лет);

- Ромбандеев Марк (санквылтап) – Лауреат I степени
(2 группа (дети 13-15 лет);

- Замиралов Александр (санквылтап) – Лауреат II степени (4 группа (от 20 и старше);

- Гындыбина Анастасия (санквылтап, нарсьюх) – Лауреат III степени (4 группа (от 20 и старше).

«Подготовка к конкурсам занимает большое количество времени. В числе лауреатов - ученицы, которые впервые участвовали во Всероссийском фестивале, но уже проявили себя на музыкальном поприще. Традиционные музыкальные инструменты требуют освоения различных по степени трудности приемов игры с чем успешно справляется Александр Замиралов, который занимается под моим началом уже более 14 лет. Ребята, представляя Югру, выступили достойно, и победа стала заслуженной наградой за старания!», - поделился Рещиков Алексей Александрович, руководитель Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.

Поздравляем ребят и Алексея Александровича с высоким достижением в сохранении и развитии традиционной музыкальной культуры обских угров и желаем новых творческих побед!

АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»

Чт, 07/04/2022 - 12:56

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