7 апреля во всех регионах России отметят день ТВОЕГО здоровья

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«Здоровья!» - именно это пожелание мы слышим чаще всего, когда поздравляем друг друга с днем рождения или с любым другим праздником.Сохранение здоровья касается лично каждого человека, поэтому День здоровья приобретает персонализированный характер и дополняется в названии ещё одним словом - «ТВОЕГО». День ТВОЕГО здоровья – это повод обратить внимание на себя, заявить о своем «здоровом» намерении, сделать то, что каждый раз откладывал и планировал начать «с понедельника». Встать на здоровую сторону помогают два социально значимых национальных проекта «Здравоохранение» и «Демография».
Так, в течение нескольких дней – в период с 7 по 10 апреля, в регионах нашей страны волонтеры-медики проведут Всероссийскую акцию «Будь здоров». Всех участников акции ждет насыщенная программа: мастер-классы по приготовлению здоровых блюд, квесты, зарядки с участием именитых спортсменов социального проекта «Команда Звездный десант», ОАО «РЖД» и Министерство спорта Российской Федерации. Также все желающие смогут проконсультироваться с врачами разных специальностей.
Узнать более подробную информацию о месте и времени проведения мероприятий можно у координаторов региональных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»: https://disk.yandex.ru/d/VGtrcaNea9hWDg
Кроме того, с 5 апреля на сайте диктантздоровья.рф любой желающий может пройти Всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации.
Принять участие в диктанте приглашают и медицинские работники. По словам председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанина, регион традиционно участвует во всех акциях ко Дню здоровья. «В нашем регионе работает сильное, крепкое сообщество волонтеров-медиков. Они всегда на передовой защиты здоровья ленинградцев: выезжают в отдаленные деревни и села, проводят консультации и просветительскую работу, параллельно оказывают диагностическую помощь. Большая дружная медицинская семья Ленинградской области приглашает жителей региона присоединиться к мероприятиям Дня здоровья 7 апреля: к акции «Будь здоров», а также написать «Диктант здоровья». А для школьников и их родителей пройдет открытый урок здоровья в онлайн-формате».
«Сохранение здоровья касается лично каждого человека, поэтому День здоровья приобретает персонализированный характер. Это повод обратить внимание на себя, заявить о своем «здоровом» намерении – комментирует заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец. – Диктант на тему общественного здоровья и диспансеризации в этом году может пройти каждый. Такие мероприятия важны, ведь здоровый образ жизни и его соблюдение, являются залогом реализации жизненных планов и не забывайте о важности поддержания здоровья своего организма не только в праздник, но и каждый день».
Для укрепления общественного здоровья проводится большое число образовательно-консультационных мероприятий. Они способствуют росту понимания населения своих возможностей по направлению и обеспечению реализации конкретных действий для укрепления здоровья: своевременному прохождению диспансеризации, ведению здорового образа жизни, систематическому занятию физической культурой.
Специально для Дня здоровья АНО «Национальные приоритеты» разработаны поздравительные открытки, которыми можно будет поделиться c родными и близкими в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» а также стикеры, доступные в мессенджерах Telegram и Viber.
Акции, приуроченные ко Дню здоровья будут проходить по всей стране. Так, в Удмуртской Республике в апреле пройдет уже четвертый за 2022 год форум, посвященный здоровому образу жизни и физической активности «Будь здоров». Участие в первых трех таких форумах за 2022 год уже прияли более 1,7 тысяч человек. В ходе реализации регионального проекта «Физическая активность» в прошлом году было проведено 230 мероприятий, участникам которых рассказали об основах организации спортивных тренировок, о правилах физической активности и инфраструктурных возможностях региона для спорта.
Александра Бондарь, менеджер коммуникационного сопровождения национального проекта «Здравоохранение» АНО «Национальные приоритеты»