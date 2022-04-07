В Ханты-Мансийске в этнографическом музее под открытым небом в музее «Торум Маа» прошёл «Вороний праздник»

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В Ханты-Мансийске в этнографическом музее под открытым небом в музее «Торум Маа» прошёл «Вороний праздник»

Наступление весны – на югорской земле событие долгожданное. Пробуждается природа, начинают возвращаться в северный край перелётные птицы.

Ворону – Весны Вестницу, покровительницу рождения новой жизни обские угры издавна встречали с почестями. В этнографическом музее «Торум Маа» Ворону приветствуют праздником уже более 25 лет, его дата неизменна, поэтому по традиции 7 апреля к 12 часам гости уже собрались на игровых площадках под открытым небом.

День выдался тёплый, солнечный, настроение у всех было приподнятое. А уж сотрудники музея постарались, чтоб гости не скучали, каждому нашлось занятие, и чтоб все могли провести время с пользой, и в удовольствие. Так музейные работники подготовили посетителям разные конкурсы и игры, поучаствовав в каждом конкурсе, они набирали жетоны, которые потом можно было обменять на сладкий приз.

Школьники  и студенты активно участвовали в спортивных играх – «Этностарт», умелыми руками строили самое большое гнездо, ворону-игрушку. Весенний апрель порадовал и взрослых и детей снежными забавами – они лепили из снега хозяйку праздничного мероприятия «Большую Белую Ворону», а потом, целясь в висячие мишени и кидая снежные комочки, проверяли свою меткость в игре «Снежный стрелок». Кто-то учился стрельбе из лука на игровой зоне «Меткий охотник», другие мерялись силой в борьбе с мешками на бревне. Многих увлекла и порадовала этноразминка «Расправим крылья».

Татьяна Михайловна Ульрих, преподаватель русского языка и литературы школы №3, пришла на праздничное мероприятие со своими учениками. Гостья праздника  сказала: «Мы не первый раз бываем в этнографическом музее под открытым небом. Нам здесь очень нравиться, площадь сама по себе чудесная, открытая, природа замечательная, высокая местность и свежий воздух. Здесь всегда чисто, приятно и комфортно находиться.

Сегодня с удовольствием пришли на праздник, во-первых, нас пригласили и во-вторых, мы со всем знакомы и знаем всё об этом событие. Также театральное представление посмотреть хотелось. Дети охотно участвуют в разминочных стартах, квестах, особо хочется поиграть в национальные игры, например, пострелять из лука. Им здесь очень нравиться. Спасибо».

Лена Сморчкова, студентка технолого-педагогического колледжа, сделала красивую поделку вороны и тоже рада, что замечательно провела время. Этот подарок, возможно, оставит себе на память, а может и подарит друзьям.

В этом году театральное представление было подготовлено артистами театра обско-угорских народов «Солнце», ведущей концертной программы была Фаина Павловна Иштимирова.

Тамара Мерова  

Чт, 07/04/2022 - 17:17

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