Продолжаются мероприятия по диагностике и раннему выявлению возможных осложнений после перенесенной инфекции

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500 няганцев уже завершили обследования в рамках углубленной диспансеризации, 325 человек получили направления или завершают мероприятия. Это около 11,5% от общего числа граждан, подлежащих осмотрам. В числе пациентов, прошедших углубленную диспансеризацию, Лариса Лызлова. На первом этапе пациентке было предложено заполнить анкету о своем здоровье. Затем проведен общий осмотр — измерено артериальное давление, сатурация (уровень насыщения крови кислородом), термометрия и выданы направления для прохождения обследований. Далее, в процедурном кабинете был произведен забор крови, проведена спирометрия (обследование, позволяющее выявить патологические изменения органов дыхания). Далее женщина прошла ЭКГ и тест с шестиминутной ходьбой. Заключение о состоянии здоровья Лариса получила у участкового терапевта.
Над анализом состояний граждан, ранее перенесших COVID-19 и завершивших углубленную диспансеризацию, специалистами учреждения ведется непрерывная работа. При необходимости, в целях дополнительного обследования, уточнения диагноза и последующего назначения лечения пациентам назначаются УЗИ сосудов нижних конечностей, томография и прочие. «Примерно у 35% няганцев, завершивших обследования в рамках углубленной диспансеризации, выявляется гемокоагуляция — проблемы свертываемости крови и отклонения в работе органов дыхания. Также пациентам достаточно тяжело дается прохождение теста, предполагающего шестиминутную ходьбу. Есть изменения и по результатам спирометрии», — рассказывает Лариса Кривуляк, врач-терапевт кабинета медицинской профилактики БУ «Няганская городская поликлиника».
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