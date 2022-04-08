Имена лучших спортсменов Югры назвали в Ханты-Мансийске на «Спортивной элите»

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Торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа «Спортивная элита» состоялась в Ханты-Мансийске.
Губернатор Югры Наталья Комарова, приветствуя спортсменов и тренеров, подчеркнула, что благодаря победам югорчан в спорт приходят молодые, многие выбирают здоровый образ жизни.
«За вашим командным успехом, безусловно, стоит многолетний командный труд и спортсменов, и тренеров, и спортивных функционеров. Ну и, безусловно, поддержка болельщиков. Я уверена, что болельщики - это главная движущая сила спорта и мотиватор любого из вас добиваться успеха, показывать результат», - сказала глава региона.
«2020-2021 годы были сложными в подготовке к спортивным соревнованиям. Для меня честь быть здесь и еще раз поблагодарить вас за то, что вы прошли отбор на соревнования и выиграли их. Благодарности — команде Югры за то, что вы сделали. Ханты-Мансийск встретил всех спортсменов и провёл здесь соревнования», - отметил член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Эдуард Исаков.
В ходе мероприятия были названы лауреаты конкурса в номинации «Золотой резерв Югорского спорта». Ими стали 47 спортсменов, тренеров, занимающиеся олимпийскими и неолимпийскими, сурдлимпийскими и паралимпийскими, национальными, техническими и прикладными видами спорта.
«Вы – будущее спорта, новые чемпионы. У вас есть всё для успеха: природные данные, инфраструктура, грамотные тренеры, поддержка родных и близких. К этому добавлю – поддержка югорчан», - обратилась к спортсменам губернатор.
Постановлением губернатора Ханты-Мансийского автономного округа за выдающиеся заслуги в спорте на российском и международном уровнях почетным нагрудным знаком «Гордость Югры» награждены заслуженный мастер спорта России, чемпион 32 летних Олимпийских игр в боксе Альберт Батыргазиев, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в хоккее-следж Василий Варлаков, заслуженный мастер спорта России, победитель открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в хоккее-следж Илья Волков, мастер спорта России международного класса, чемпион и серебряный призер 16 летних Паралимпийских игр по плаванию (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) Анастасия Гонтарь, серебряный призер открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в хоккее-следж Игорь Малецкий, мастер спорта России международного класса, серебряный призер открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в хоккее-следж Михаил Мячин, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер 32 летних Олимпийских игр в спортивной борьбе Артур Найфонов, кандидат в мастера спорта России, победитель открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в пара-сноуборде Алексей Петров, мастер спорта России международного класса, серебряный призер открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в хоккее-следж Евгений Плотников.
Нагрудным знаком «Гордость Югры» также удостоены заслуженный мастер спорта России, серебряный и бронзовый призер 24 зимних Олимпийских игр в биатлоне Кристина Резцова, заслуженный мастер спорта России, чемпион 32 летних Олимпийских игр в спортивной борьбе Заурбек Сидаков, кандидат в мастера спорта России, победитель открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в пара-сноуборде Михаил Слинкин, мастер спорта России международного класса, серебряный призер открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в хоккее-следж Андрей Соколов, заслуженный мастер спорта России, победитель открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в хоккее-следж Николай Терентьев, заслуженный мастер спорта России, чемпион 24 зимних Олимпийских игр в лыжных гонках Сергей Устюгов, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в хоккее-следж Константин Шихов.
За заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокое профессиональное мастерство почетной грамотой губернатора Ханты-Мансийского автономного округа награждены заслуженный тренер России, подготовивший Сергея Устюгова, Иван Брагин, тренер высшей квалификационной категории, подготовивший победителей открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в хоккее-следж, Алексей Бузырев, тренер высшей квалификационной категории, подготовивший Андрея и Наталью Соболевых, Александр Вегеле, тренер высшей квалификационной категории, подготовивший Дмитрия Душкина, Алексей Воробьев, тренер высшей квалификационной категории, подготовивший Анастасию Гонтарь, Сергей Граматикополо, заслуженный тренер России, подготовивший победителей открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в хоккее-следж, Александр Зыков, тренер высшей квалификационной категории, подготовивший Михаила Слинкина и Алексея Петрова, Никита Коваленко, заслуженный тренер России, подготовивший Альберта Батыргазиева, Руслан Куштанов, заслуженный тренер РСФСР, подготовивший Кристину Резцову, Леонид Мякишев, тренер высшей квалификационной категории, подготовивший Тимура Ниниева, Алан Наниев, заслуженный тренер России, подготовившая Анну Тимофееву, Татьяна Петрова, заслуженный тренер России, подготовивший Заурбека Сидакова и Артура Найфонова, Виктор Рожков.
«Для того, чтобы найти в себе мотивацию, нужно иметь в жизни цель. Всем любителям спорта хочу пожелать целеустремлённости. В Ханты-Мансийске не только отличные условия для проведения самого разного уровня мероприятий, но и очень душевные люди. Когда эти две составляющие соединяются в одну, то это одно удовольствие и для спорта и для жизни», – подчеркнул советский и российский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион 1988 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года Михаил Девятьяров.
За высокие спортивные результаты благодарность губернатора Югры объявлена мастеру спорта России международного класса Тимуру Наниеву, заслуженному мастеру спорта России, участнику 24 зимних Олимпийских игр в сноуборде Андрею Соболеву, мастеру спорта России международного класса, участнику 24 зимних Олимпийских игр в сноуборде Наталье Соболевой.
Победителями смотра-конкурса «Спортивная элита года» в номинации «Лучший спортсмен года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» стали Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Заурбек Сидаков, Анастасия Гонтарь.
«Это очень радостное мероприятие, на котором собирается очень много хороших людей. Увидеть их - большое счастье. У каждого своё направление и у нас не всегда получается пересекаться, но хорошо, что есть «Спортивная элита», на которой мы можем видеться, порадоваться и обменяться последними новостями», – отметил олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев.
В номинации «5-ка лучших спортсменов года по олимпийским видам спорта» победителями стали Артур Найфонов, Тимур Наниев, Андрей Соболев, Сергей Устюгов, Кристина Резцова.
Победителями в номинации «Лучший тренер по олимпийским видам спорта» стали Виктор Рожков (спортивная борьба, Нижневартовск), Руслан Куштанов (бокс, Нижневартовск), Александр Лашпанов (тхэквондо, Нижневартовск).
В номинация «3-ка лучших региональных спортивных федераций» победителями признаны Федерация бокса Югры, Федерация волейбола Югры, Федерация спорта глухих Югры.
Лауреатом конкурса «Спортивная элита года» в номинации «Лучшая команда по игровым видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья» признана сургутская мужская волейбольная команда учреждения «Аверс» (волейбол, спорт глухих).
В номинации «3-ка лучших муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» победителями признаны Белоярский район, Покачи, Нефтеюганский район.
Лауреатами в номинации «5-ка лучших спортсменов по неолимпийским видам спорта» признаны сургутяне Иван Беляев и Наталия Мажаева (гиревой спорт), Алексей Рябков (гиревой спорт, Ханты-Мансийский район), Дарья Линова и Татьяна Южакова (спортивный туризм).
Победителями в номинации «Лучший тренер года по неолимпийским видам спорта» стали Михаил Шпартко (гиревой спорт, Сургут) и Ралиф Муслимов (спортивный туризм, Нижневартовск).
Лучшими в номинации «3-ка лучших команд по игровым видам спорта» признаны ватерпольный клуб «Югра», мини-футбольный клуб «Газпром-Югра», хоккейный клуб «Югра».
Победителем номинации «Лучший тренер по игровым видам спорта» признан Вадим Епанчинцев (хоккей).
Победителями в номинации «5-ка лучших спортсменов по паралимпийским видам спорта» стали Азат Фаррахов (спорт слепых (пауэрлифтинг), Нижневартовск), Дмитрий Душкин (легкая атлетики (спорт лиц с поражением ОДА), Сургут), Ольга Позднышева (дзюдо (спорт слепых), Сургут), Андрей Ободчук (шахматы, Ханты-Мансийск).
В номинации «Лучший тренер года по паралимпийским видам спорта» победителем стал Сергей Граматикополо (плавание (спорт лиц с ПОДА), Сургут).
Лучшими в номинации «5-ка лучших спортсменов по сурдлимпийским видам спорта» признаны сургутяне Игорь Залуцкий (легкая атлетика (спорт глухих), Владимир Шмыгин и Роман Симановский (волейбол (спорт глухих), Максим Бган и Ардашер Муминджанов (легкая атлетика (спорт глухих)).
В номинации «Лучший тренер по сурдлимпийским видам спорта» победителем стал Станислав Руденко (волейбол (спорт глухих)).
Лауреатом конкурса в номинации «Лучший спортивный класс» стали 7 «Д» класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», 7 «А» класс НМОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1».
Лауреатом конкурса в номинации «Лучший учитель по физической культуре» признаны учитель физической культуры Светлана Бастина (Нефтеюганск), учитель физической культуры Несур Фаталиев (Нефтеюганский район).
В номинации «3-ка лучших детских тренеров» победителями признаны Виктор Воробьев (самбо, Нижневартовск), Илья Гриненко (тайский бокс, Сургут), Михаил Шпартко (гиревой спорт, Сургут).
Лауреатами номинации «3-ка лучших спортсменов среди ветеранов спорта» стали Светлана Иванова (легкая атлетика, Ханты-Мансийск), Александр Тараканов (баскетбол, Нижневартовск), Александр Козловский (гиревой спорт, Советский район).
В номинация «3-ка лучших спортсменов по национальным видам спорта» лучшими по северному многоборью признаны спортсмены Людмила Поросенкова (Нефтеюганский район), Артем Лакиенко (Сургутский район), Данил Иуси (Нижневартовский район).
Победителями в номинации «3-ка лучших спортсменов по прикладным и техническим видам спорта» стали Ирина Лобанова (авиамодельный спорт, Урай), Антон Маслов (пожарно-спасательный спорт, Нефтеюганск), Наталья Митькиных (авиамодельный спорт, Урай).
Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры