Для арендаторов Югры введены дополнительные меры поддержки в условиях внешних санкций

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Дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и отдельных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей приняли 8 апреля, члены правительства Югры на заседании, состоявшемся под председательством губернатора региона Натальи Комаровой.
Документ подготовлен департаментом по управлению государственным имуществом региона. Он предусматривает меры поддержки арендаторов в виде 50-процентного снижения размера арендной платы, начисленной в 2022 году по договорам аренды имущества, находящегося в региональной собственности. Снижение арендной платы коснется также земельных участков, на которые не разграничена государственная собственность.
Отметим, предоставление дополнительных мер поддержки предпринимателям будет применяться независимо от сферы их деятельности.
«Еще одна мера поддержки предусматривает установление моратория на начисление неустойки, штрафов, пени по договорам аренды на период с 1 апреля до конца 2022 года», - довила Наталья Комарова.
Директор департамента по управлению государственным имуществом Югры Юрий Якубенко добавил, что проект поддержан всеми муниципальными образованиями автономного округа.
Напомним, ранее правительством автономного округа был принят план первоочередных действий по развитию экономики региона в условиях санкций на 2022 год. В документе закреплено 53 меры поддержки для малого и крупного бизнеса, уровня жизни населения, медицины. На реализацию данного комплекса мероприятий направлено почти 6 млрд рублей.
По информации Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры