На Югорский лыжный марафон вышли более 4 тысяч участников

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Югорский лыжный марафон 9 апреля состоялся в Ханты-Мансийске. На него зарегистрировались более 4,2 тысячи участников из 62 регионов России, Казахстана.
Впервые марафон проходит на протяжении двух дней - 8-9 апреля. В его программу включены гонка на 50 км классическим стилем, которая состоялась 8 апреля, и забеги на 5, 25 и 50 км свободным стилем, запланированные на 9 апреля.
Старт забегам традиционно дала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. «Мы стремимся развивать Югорский лыжный марафон, югорский вид спорта. Поблагодарю всех, кто увлечён спортом, занимается им, участвует в спортивной подготовке. Мы начинали в 2013 году с 781 человека, сейчас нас больше 4 тысяч», - отметила Наталья Комарова.
Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Иван Якимушкин стал победителем Югорского марафона на 50 км свободным стилем. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 44 минуты 26 секунд. Вторым оказался российский биатлонист Эдуард Латыпов. Тройку замкнул лыжник Глеб Ретивых.
У женщин победу одержала Анастасия Кулешова. Ее результат - 1 час 46 минут 19,4 секунды. Второе место заняла олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Большого хрустального глобуса сезона 2021/22 Наталья Непряева. Третьей стала Екатерина Смирнова.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила уровень проведения Югорского лыжного марафона. По ее словам, особенно порадовала погода. «Сегодня все как надо, все для спортсменов и зрителей», — рассказала Елена Вяльбе.
На дистанции в 25 км среди мужчин победу одержал спортсмен из Перми Владислав Тукачев. Вторым пришёл Александр Рудаков из Челябинска, третьим — Платон Исламшин из Чаунского района. Среди женщин победу праздновала Ксения Бушмелева из Ханты-Мансийска, второй пришла Анастасия Каменева из Сургута. Третьей стала Светлана Васенина из Троицка.Отметим, 8 апреля на гонке 50 км классическим стилем в мужском забеге лучшее время показал бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, победитель этапа Кубка мира, двукратный чемпион мира среди молодежи, серебряный призёр лыжной многодневки Тур де Ски 2015 Евгений Белов. Он преодолел 50-километровую трассу за 2 часа 15 минут 49 секунд. Вторым финишировал трехкратный чемпион России, призер международных стартов, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Сергей Турышев из Сургута. Третье место досталось российскому лыжнику Сергею Спирину из Екатеринбурга с результатом 2 часа 16 минут 19 секунд.
Среди женщин победила Мария Козекаева из Серова, которая показала время 2 часа 28 минут 15 секунд. Второй к финишу пришла Анастасия Игнатьева из Тляратинского района, преодолевшая дистанцию за 2 часа 31 минуту и 13 секунд. Третьей стала Жанна Антонова из Евпатории, ее время – 2 часа 47 минут 48 секунд.
Напомним, марафон проводится с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Федерация лыжных гонок Югры, банк «Открытие».