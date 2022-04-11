Меры господдержки для коренных народов Югры обсудили в ходе прямого эфира

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8 апреля прошёл прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте» по вопросам предоставления мер государственной поддержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера. Модератором встречи выступил директор департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин. На вопросы югорчан ответили директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов, директор департамента строительства Югры, главный архитектор Кирилл Мыскин, заместитель директора департамента образования и науки Югры Инна Святченко, первый заместитель директора департамента социального развития Югры Светлана Круглова, а также президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова.
– В реализации мероприятий, направленных на развитие коренных малочисленных народов Севера и предоставление мер господдержки, вовлечено 11 органов государственной власти, а также органы местного самоуправления, исполняющие отдельные переданные полномочия. Сегодня мы обсудим действующий механизм поддержки этих народов, а также ответим на вопросы югорчан, – сообщил Александр Скурихин.
В Югре для коренных народов действует и реализуется отдельная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», одной из направлений которой является содействие и сохранение традиционного природопользования и хозяйственной деятельности коренных народов.
Как отметил специалист департамента природопользования и природных ресурсов Югры Евгений Лавров, их ведомство предоставляет меры господдержки, связанные с развитием традиционных видов хозяйственной деятельности.
Житель села Шеркалы Октябрьского района Олег Сенгепов поинтересовался, как поддерживаются общины и по каким направлениям?
– Общины и организации, осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность, могут рассчитывать на грантовую поддержку. Ежегодно на эти цели в регионе выделяется 21 млн рублей. Данные средства направлены на основные виды традиционной хозяйственной деятельности – это сбор дикоросов, охота, рыболовство и оленеводство. Гранты предоставляются на следующие цели – переработку продукции рыбного и охотничьего промысла, а также дикорастущих, изготовление изделий из меха и кости, рогов северного оленя.
Вопрос по данной теме прозвучал и от жительницы села Казыма Белоярского района Елены Федотовой. Она поинтересовалась, можно ли разрешить защиту проектов, предоставляемых на конкурс, в онлайн-режиме?
– Порядок предоставления грантов утверждён постановлением правительства, и в 2022 году конкурс уже объявлен. В настоящее время идёт сбор заявок, который продлится по 31 мая, поэтому ввести такие изменения на данном этапе невозможно. Но мы услышали ваше предложение и готовы его рассмотреть, – ответил специалист департамента природопользования и природных ресурсов Югры Евгений Лавров.
Вопросы югорчане также адресовали департаменту образования и науки Югры, многие из них касались мер поддержки для обучающихся из числа коренных малочисленных народов.
Геннадий Рандымов из Белоярского района просил пояснить, какая поддержка оказывается студентам, обучающимся в вузах и колледжах.
– Для обучающихся в высших и средне-специальных учебных заведениях предусмотрены компенсационные выплаты за оплату обучения и различные виды пособий. Данными мерами ежегодно пользуется свыше 700 человек. Эта компенсация за оплату проживания в общежитии, пособие на питание, единовременное пособие на одежду и обувь, для учащихся первых и выпускных курсов ежемесячное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также компенсация расходов проезда к месту обучения и обратно. Все эти меры предназначены для малообеспеченных, а компенсация оплаты обучения выплачивается в рамках регионального перечня профессий, – рассказала заместитель директор департамента образования и науки Югры Инна Святченко.
О поддержке малых этносов в нашем регионе в сфере улучшения жилищных условий доложил директор департамента Югры, главный архитектор Кирилл Мыскин.
– Масштабы поддержки в сфере улучшения жилищных условий КМНС у нас в округе беспрецедентные. Основная мера, которую мы предоставляем – это субсидии на приобретение или строительство жилого помещения. За последние три год свои жилищные условия улучшили 1 364 семьи. Средний размер приобретенного жилого помещения – 61 квадратный метр. В целом, с 2006 по 2021 годы господдержку получили 4 тысячи 24 семьи, общий объём средств составил 9 млрд 840 млн рублей. С 1 января 2015 года приём заявлений от граждан по данной программе прекращён. Разработка новых мер по улучшению жилищных условий для данной категории граждан планируется осуществить на этапе завершения действующих мероприятий. Для завершения данной программы необходимо несколько миллиардов рублей, – сообщил Владимир Мыскин.
Также в ходе прямого эфира первый заместитель директора департамента социального развития Югры Светлана Круглова рассказала о мерах социальной поддержки, которые оказывает ведомство коренным малочисленным народам Югры.
– Для народов ханты, манси и лесных ненцев приняты отдельные адресные меры социальной поддержки – это единовременное пособие при рождении ребёнка в размере 20 тысяч рублей для лиц, проживающих на территориях традиционного природопользования, оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, чествование трудовых династий и старейшин из числа коренных народов. За последние три года малообеспеченных семей среди коренных малочисленных народов значительно снизилось. В целом, из этой категории граждан получателями мер социальной поддержки являются 1 700 человек.
Помимо этого, в ходе прямого эфира югорчане интересовались сроками подачи заявок на осуществление традиционного рыболовства. Уточняли до какого времени необходимо подать документы для включения в единый список коренных малочисленных народов России.
В завершение онлайн-встречи Александр Скурихин сообщил, что на сервис поступило более 30 вопросов, касающихся мер господдержки коренных народов. Он пообещал, что на вопросы, не озвученные в ходе прямого эфира, будут даны письменные ответы.
Людмила Теткина