Фестиваль «Студенческая весна» в Югре соберет более 750 творческих студентов

- Русский
8 апреля в Югре состоялось открытие окружного фестиваля «Студенческая весна». Уже с 11 апреля более 750 студентов со всего округа встретятся в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.
Открытие фестиваля прошло в формате онлайн-шоу, организаторы Студвесны рассказали все подробности предстоящего события. 761 студент из 28 вузов и ссузов, 16 членов жюри разных областей, 229 сценических номеров, 9 студенческих программ – это основные цифры главного студенческого конкурса.
Вместе с открытием Студвесны стартовали онлайн-направления фестиваля – «Журналистика», «Видео» и «Арт». 75 студентов создадут тематические работы в разных номинациях до 11 апреля. Оценивать работы участников будет компетентное и известное в медиасфере жюри. Среди них журналист и подкастер Григорий Пророков, Head of SMM «Додо Пицца Евразия» Кристина Айдумова, фотожурналист Антон Карлинер, художник Владимир Абих, продюсер Александр Белов и другие.
Первые конкурсные просмотры концертных направлений пройдут в Нижневартовске. 11 и 12 апреля во Дворце искусств соберутся около 350 творческих студентов.
В Сургуте фестиваль пройдет с 14 по 15 апреля, его площадкой станет Театр Сургутского государственного университета. А завершатся конкурсные просмотры фестиваля в Ханты-Мансийске 17 и 18 апреля в концертно-досуговом центре «Октябрь».
Судить концертные направления будут профессиональные актеры, певцы, артисты, среди которых югорчанин Егор Морозов – актер театра и кино; человек Студвесны Руслан Кибешев – руководитель Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» в 2019-2020 годах; певица, актриса, участница шоу песни на ТНТ, полуфиналистка телепроекта «ГОЛОС» Татьяна Качурина; руководитель Международного конкурса молодых дизайнеров «Экзерсис» Вера Тугова и другие.
Гала-концерт с церемонией награждения победителей Студвесны по итогам всех конкурсных просмотров в трех городах состоится 19 апреля в концертно-театральном центре «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске.
Организаторами окружного фестиваля «Студенческая весна» являются Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, Ханты-Мансийская окружная общественная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».
Напомним, окружной фестиваль является отборочным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 2022 году. Победители регионального этапа станут участниками всероссийского финала. В год 30-летия пройдут два национальных этапа Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна»: XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования с 18 по 24 мая в Самаре; XXX (I) Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций с 3 по 8 июня в Челябинске.
За подробностями и актуальной информацией можно следить в «ВКонтакте»: https://vk.com/studvesnahmao. И Telegram-канале: https://t.me/studvesnahmao
Пресс-служба Окружного фестиваля «Студенческая весна»