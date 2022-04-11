В Югре обеспечена защита прав потребителей

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела совместное заседание координационных советов по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей, взаимодействия исполнительных органов государственной власти Югры и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий.
Участники заседания рассмотрели вопрос о мерах по повышению удовлетворенности населения качеством жилищно-коммунальных услуг, регулированию ценообразования в данной сфере и социальной поддержки потребителей.
Директор департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин напомнил, что в 2021 году службой жилищного и строительного надзора автономного округа было рассмотрено более 7 тысяч обращений граждан, связанных с их правами в жилищно-коммунальной сфере, качеством предоставляемых услуг. Актуальными для жителей Югры остаются темы технического обслуживания и содержания жилищного фонда, начисление платы за жилищно-коммунальные услуги.
Александр Скурихин отметил, что департаментом реализуются мероприятия по оказанию консультационной и информационно-просветительской помощи гражданам в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
В ходе заседания глава региона поручила региональной службе по тарифам совместно с департаментом жилищно-коммунального комплекса обеспечить мониторинг показателей по основным статьям затрат, кредитных обязательств предприятий в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения. По мнению губернатора, это необходимо для своевременной поддержки отрасли в целях обеспечения качественного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг, а также обоснованности предлагаемых размеров тарифов и платежей потребителей.
«Главам муниципальных образований необходимо в разработанные планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы к следующему отопительному сезону включить дополнительный раздел в документы для пояснения причин возникающих инцидентов, зафиксированных в текущем сезоне в этой сфере», – отметила глава региона.
Далее участники совещания оценили обеспечение безопасности оказания цифровых финансовых услуг в Югре.
Наталья Комарова отметила, что в 2021 году снизилось число дистанционных мошенничеств на 16,1%, краж безналичных денежных средств на 13,4%. Число пострадавших от IT преступлений снизилось на 17,3 %, среди пожилых граждан на 28%.
«Эту положительную тенденцию важно закрепить», – нацелила глава региона участников координационного совета.
Так, в 2021 году жителями автономного округа было направлено 1550 обращений финансовому уполномоченному для досудебного урегулирования споров между финансовыми организациями и их клиентами – физическими лицами. При этом число обращений жителей автономного округа (92 на 100 тысяч населения) меньше количества обращений в среднем по Российской Федерации (123 на 100 тысяч населения).
Также участники заседания рассмотрели итоги реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в автономном округе в 2021 году.
Было отмечено, что реализация инвестиционных программ электросетевыми компаниями автономного округа позволила ввести в эксплуатацию 347 км линий электропередач, подключить 102 социально-значимых объекта жизнеобеспечения.
«Особое внимание мы уделяем подключению садово-огороднических товариществ к электроснабжению с учетом того, что многие граждане проживают там круглый год, – рассказала глава региона. – В прошлом году к сетям энергоснабжения было подключено 46 садово-огороднических товариществ и 2 крестьянско-фермерских хозяйства».
Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры