Югорчан приглашают принять участие в конкурсе на соискание премии «Жить вместе»

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Премия «Жить вместе» призвана поддержать инициативы, направленные на решение актуальных задач и на помощь тем, кто в ней нуждается. К участию приглашаются жители России. Призовой фонд премии «Жить вместе» составит 600 тысяч рублей.
На конкурс можно представить проекты, которые осуществляются в разных сферах и в разных масштабах. Это может быть восстановленный заброшенный памятник архитектуры, музыкальный вечер, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья или вклад в увековечивание памяти пострадавших от репрессий.
В 2022 года премия проходит по 6 номинациям: «Память»; «Культура»; «Среда»; «Церковь»; «Русская традиция»; «Пространство».
Заявки на участие принимаются до 1 июня 2022 года. Экспертный совет будет рассматривать заявки до 24 июля. 21 августа организаторы объявят результаты конкурса и проведут церемонию награждения победителей в Москве.
Отметим, в жюри премии «Жить вместе» в 2022 году войдут известные общественные деятели и активисты, известные персоны, представители науки и искусства, театральные деятели, журналисты, клирики РПЦ.
Чтобы принять участие в конкурсе и побороться за призовой фонд премии «Жить вместе–2022», необходимо подать заявку, дополненную подробной информацией о проекте.
Напомним, конкурс проводит благотворительный фонд «Жить вместе». Подробности можно узнать на официальном сайте премии
Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры