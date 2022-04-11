С начала 2022 года в Югре в беззаявительном порядке назначено 497 пенсий по инвалидности

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С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе набор социальных услуг, назначаются со дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без необходимости представления в Пенсионный фонд подтверждающих документов. С начала года в беззаявительном порядке в Югре назначены 497 пенсий гражданам с инвалидностью. В целом по России это более 41,2 тыс. граждан. Речь идёт о тех, кто до получения инвалидности не являлся пенсионером. В случаях, когда инвалидность назначается действующему пенсионеру, то ПФР производит ежемесячную денежную выплату.
Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации об инвалидности из ФРИ. В течение трех рабочих дней после вынесения решения о назначении пенсии Пенсионный фонд извещает об этом гражданина. Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.
После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ доставки пенсии. Заявление о доставке пенсии можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. При необходимости изменить способ доставки выплат можно в любое время, для этого необходимо подать новое заявление любым удобным способом: также онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, лично в ПФР или в МФЦ.
Пенсия назначается гражданам, которые до установления инвалидности не являлись пенсионерами. Если инвалидность устанавливается гражданину, который уже получает пенсию, ПФР назначает дополнительно ежемесячную денежную выплату.
Предоставление ряда государственных услуг в проактивном режиме, то есть без личного обращения граждан с заявлением и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок.
Информация предоставлена ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре