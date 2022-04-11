Представитель медицинской службы Росгвардии принял участие в радиопрограмме государственной телерадиокомпании «Югория»

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В Ханты – Мансийске офицер группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии по ХМАО – Югре накануне профессионального праздника принял участие в радиопрограмме «Актуальное интервью» государственной телерадиокомпании «Югория».
Старший врач территориального Управления старший лейтенант медицинской службы Артур Абъятов рассказал об истории праздника, оказании медицинской помощи военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, выполняемых мероприятиях по сохранению и укреплению здоровья личного состава ведомства, отметив, что медицинская служба теруправления состоит из группы медицинского обеспечения и медицинских частей подразделений специального назначения.
Дважды в год, в период весенней и осенней призывных кампаний, представители группы медицинского обеспечения Росгвардии участвуют в отборе призывников на срочную службу.
Кроме этого, радиослушатели узнали, что росгвардейцы активно участвуют в донорских акциях, пополняя банк крови медучреждений Югры.
Старший врач территориального управления Росгвардии обратил внимание на пользу проводимых мероприятий: у доноров значительно снижается частота сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инсультов, потому что происходит активное обновление крови, они лучше защищены от так называемых сосудистых катастроф.
В завершении выпуска старший лейтенант медицинской службы ведомства Артур Абъятов рассказал о работе, проводимой среди личного состава теруправления по недопущению распространения коронавирусной инфекции, и дал рекомендации по ведению здорового образа жизни и укреплению иммунитета.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре