В Нефтеюганске состоялся Вороний день

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В Нефтеюганске состоялся Вороний день

9 апреля в городе Нефтеюганске состоялся Вороний день, организаторами которого стали Центр национальных культур и городское отделение общественной организации «Спасение Югры».

Праздник открылся персональной выставкой хантыйской художницы Ирины Мазаловой «Сказки Югры». Ирина является родственницей известной югорской сказительницы Таисьи Чучелиной, поэтому неудивительно, что она – прекрасный знаток хантыйских сказок и так достоверно умеет изобразить сказочный мир, наполненный сакральным смыслом.

Гостей праздника поприветствовали глава города Нефтеюганска Эльвира Бугай и депутат Тюменской областной думы Александр Зеленский.

Во время выставки председатель городского отделения общественной организации «Спасение Югры» Светлана Зиганчина представила авторские блюда хантыйской кухни с уклоном на современность. Так, гости продегустировали рыбную уху с кедровыми орешками, отварное оленье мясо с брусникой и т.д. Все были в восторге от отведанных изысков, попросили у хозяйки рецепты.

Своими выступлениями праздник украсили: театр мод города Нефтеюганска, юные таланты Центра национальных культур, самобытные исполнительницы Валентина Тарлина (с. Казым), Раиса Гаврильчик (г. Ханты-Мансийск), а также фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»).

Вторая часть праздника состоялась на улице и началась с игровой программы для детей. Они состязались в перетягивании палки, в изготовлении самой красивой куклы-вороны.

Для гостей Вороньего дня была подготовлена тематическая зона для фотографирования с северными собаками хаски и лошадками-пони.

На празднике каждый мог изведать блюда хантыйской кухни: согреться горячей ухой или душистым чаем с пирогами.

Завершился праздник. Гости, загадывая желания, завязали ленточки на священное дерево – берёзу.

Людмила Гурьева

Пнд, 11/04/2022 - 15:16

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