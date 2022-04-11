В Междуреченском завершается строительство спортивного комплекса

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Заседание штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Директор окружного департамента строительства Кирилл Мыскин доложил о работе по защите прав граждан – участников долевого строительства. Он отметил, что в настоящее время в реестре объектов незавершенного строительства остаются 14 дома: 4 – в Нефтеюганске, 9 – в Сургуте, 1 – в поселке городского типа Федоровский Сургутского района.
Так, завершается строительство дома № 23 в 41 микрорайоне Сургута. Дом готов на 90%. В Нефтеюганске в микрорайоне №5, корпус 49-2 достраивается силами застройщика. Строительная готовность объекта 82%.
Кирилл Мыскин также рассказал, что продолжается разъяснительная работа с дольщиками. 8 апреля состоялась встреча с дольщиками дома № 53, блок-секция 1,2. 9 апреля была организована и проведена очередная совместная встреча дольщиков дома № 2 и № 5 ЖК «Ривер Хаус» с руководителями администрации Сургута, «Сбербанка» и инвестора «Столица». «Дольщикам разъяснены все механизмы восстановления их прав в связи с банкротством предприятия «СеверСтрой», – отметил руководитель ведомства.
Далее участники штаба рассмотрели реализацию программ по вводу жилья, улучшению жилищных условий граждан, детей-сирот в Кондинском районе.
Глава Кондинского района Андрей Мухин рассказал, что в 2022 году в районе запланировано строительство 59 объектов жилищного строительства, в том числе многоквартирных домов в поселке городского типа Междуреченский и деревне Ушья.
В настоящее время в районе ведется строительство и реконструкция 5 объектов образования и культуры. Реконструируются 2 школы с пристроем для размещения групп детского сада в селе Чантырья и деревне Половинка, школа - детский сад в деревне Ушья, строится центр культурного развития в поселке Половинка, спортивный комплекс в поселке Междуреченский. По словам главы района, все работы на объектах идут по графику.
«Строительство спортивного комплекса в поселке Междуреченский практически завершено. Учреждение полностью укомплектовано оборудованием. В настоящее время идет итоговая проверка службы жилищного и строительного надзора – рассказал Андрей Мухин.– Спортивный комплекс рассчитан на единовременное посещение 60 спортсменов, трибуны – на 200 зрителей».
Наталья Комарова напомнила главам муниципалитетов об ответственности за сроки реализации проектов.
Далее руководители ведомств доложили об исполнении показателей региональных проектов, в составе мониторинга достижения целей национальных проектов в 2022 году.
Директор департамента строительства Кирилл Мыскин отметил, что план по вводу жилья в эксплуатацию выполняется. С начала года введено в эксплуатацию 207 тысяч 167 квадратных метров жилья, что на 49,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок рассказал, что объявлены конкурсные процедуры по строительству моста через реку Обь, 19 апреля – последний день приема заявок на конкурс.
Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры