Мы встретили весну!

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В пгт Игриме Берёзовского района 9 апреля состоялся праздник коренных малочисленных народов Севера – «Вороний день», который проводится ежегодно. Для жителей посёлка был организован праздничный концерт, игры на тему вороны, биатлонная эстафета, гонки на мотобуксировщиках, тематическая выставка. Гости праздника отведали вкуснейшую уху, а также посетили уютно расположившиеся торговые точки.
Со сцены игримчан поздравила заместитель главы городского поселения Елена Валерьевна Котовщикова: «Вороний праздник для многих – возможность прикоснуться к уникальной культуре северных народов, живущих в автономном округе».
Ворона в культуре обских угров – покровительница матери и ребёнка, она прилетает с вестью о родившихся детишках после предыдущего Вороньего дня. В это день на веточки деревьев вешаются сушки, которые являются символом солнца. Также у ханты и манси есть обычай – готовить наряд для весны, привязывая на священную берёзу ленты с завязанными в них монетками и загадывая желания, вот и мы украсили нашу берёзу разноцветными ленточками!
Галина Вынгилева