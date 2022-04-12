Югра многоликая

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Югра многоликая

Под таким названием состоялась образовательная экспедиция – погружение в историю Ханты-Мансийского автономного округа «Югра многоликая» для учащихся 10-11 классов в школе деревни Хулимсунта Берёзовского района. Мероприятие прошло 9 апреля.

Старшеклассники занимались изучением семейных родословных: метрических данных, поиском родственников в базах данных времён Великой Отечественной войны, составлением генеалогического древа в программе «Древо жизни».

Для выпускников экспедиция завершилась выполнением мини-проекта «Я вернусь» и национальным обрядом поклонения и молитвы духам-покровителям на здоровье и успешную сдачу экзаменов.

Также прошла первая конференция «Мы пишем историю». Перед учащимися с докладами о своей родословной выступили: магистр исторических наук А.М. Васильева, ученица 9 класса Кутляева Ксения, культуролог Н.К Тасманова, учитель истории А.В.Валей, магистр этнокультурологии В.Н. Кивелева, краевед Т.А. Головина.

Примечательно, что все выступающие увлеклись изучением родословной ещё со школьной скамьи.  

Татьяна Головина

Втр, 12/04/2022 - 14:30

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