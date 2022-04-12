- Русский
Под таким названием состоялась образовательная экспедиция – погружение в историю Ханты-Мансийского автономного округа «Югра многоликая» для учащихся 10-11 классов в школе деревни Хулимсунта Берёзовского района. Мероприятие прошло 9 апреля.
Старшеклассники занимались изучением семейных родословных: метрических данных, поиском родственников в базах данных времён Великой Отечественной войны, составлением генеалогического древа в программе «Древо жизни».
Для выпускников экспедиция завершилась выполнением мини-проекта «Я вернусь» и национальным обрядом поклонения и молитвы духам-покровителям на здоровье и успешную сдачу экзаменов.
Также прошла первая конференция «Мы пишем историю». Перед учащимися с докладами о своей родословной выступили: магистр исторических наук А.М. Васильева, ученица 9 класса Кутляева Ксения, культуролог Н.К Тасманова, учитель истории А.В.Валей, магистр этнокультурологии В.Н. Кивелева, краевед Т.А. Головина.
Примечательно, что все выступающие увлеклись изучением родословной ещё со школьной скамьи.
Татьяна Головина