Во время зимней экспедиции медики добрались до самых крайних населенных пунктов Югры

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Прошедшая встреча журналистов и руководителя Центра профпатологии была посвящена итогам работы передвижных медицинских комплексов в зимний период, а также новому проекту по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи жителям удаленных и труднодоступных населенных пунктов Югры, который стартует этим летом.
Как подчеркнул руководитель Центра Николай Ташланов, в этом году была реализована новая схема работы мобильных медицинских комплексов консультативно-диагностической передвижной поликлиники. Выездную медицинскую помощь оказывали сразу две врачебные бригады, которые работали в Восточном (Нижневартовского района) и Западном (в сторону Кондинского и Березовского районов) направлениях. «Мы несколько лет последовательно увеличивали нашу мобильную группировку, накапливали опыт эксплуатации медицинской спецтехники в различных природно-климатических условиях. В прошлом году в рамках Федеральной программы по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи Национального проекта «Здравоохранение» были приобретены дополнительные мобильные модули на базе грузовых автомобилей, что позволило сформировать две мобильные бригады и, наконец-то, расширить географию нашей работы», — подчеркнул главный врач.
Кадровой службе Центра профпатологии была поставлена задача по подбору персонала для выездной работы, которая успешно выполнена до начала зимней экспедиции. Решая кадровый вопрос, смогли также удовлетворить пожелания жителей округа и медицинских организаций на местах, которые регулярно поступают в режиме обратной связи. Речь идет о включении в состав к уже имеющимся специалистам таких врачей, как дерматовенеролог, кардиолог, окулист и лор. Зимняя экспедиция стартовала традиционно после новогодних каникул и, продлившись почти 3 месяца, завершилась 29 марта 2022 года. За это время «передвижки» побывали в 37 населенных пунктах. К слову сказать, в прошлые сезоны специалисты успевали посетить от силы 14-16 поселений. Медицинских бригад стало больше, и появилась возможность побывать в поселениях, до которых раньше просто руки не доходили, а точнее из-за дефицита времени не успевали доехать. Теперь врачи смогли добраться до самых крайних населенных пунктов Югры.
В целом, зимняя экспедиция прошла на высоком профессиональном уровне. Задачи, поставленные перед врачебными бригадами передвижных поликлиник окружным Департаментом здравоохранения, выполнены в полном объеме. Врачами за время зимней вахты было осмотрено 6,8 тыс. человек (в 2021 году — 3,2 тыс.), из них представителей коренных малочисленных народов Севера — 1122 человека (в 2021 году — 683). За это время пациенты прошли более 12 тыс. (в 2021 году — 5,7 тыс.) медицинских осмотров, врачебных консультаций, специализированных обследований. Передвижными лабораторно-диагностическими комплексами произведено свыше 24 тыс. исследований. Если сравнивать с прошлогодними данными, то по всем позициям наблюдается увеличение показателей в 2-2,5 раза.
Летом будет запущен новый проект по предоставлению качественной медицинской помощи жителям удаленных территорий Югры. Это сухопутный вариант летней навигации, который будет реализовываться параллельно с работой плавполиклиники «Николай Пирогов». Получится масштабный уникальный проект. Маршруты движения по реке и земле не будут пересекаться. Сегодня уже есть согласованный с Депздравом Югры перечень населенных пунктов, где побывают медицинские бригады. В сухопутном списке — 39 поселений, а плавполиклиника отработает 47 сел и деревень автономного округа. Старт медицинского автокаравана планируется сразу после майских праздников — 11 мая. Летняя навигация теплохода «Николай Пирогов» по сибирским рекам начнется 21 мая.
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