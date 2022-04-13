Более 14 тысяч югорских семей получают выплату на второго ребенка из материнского капитала

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Более 14 тысяч югорских семей получают выплату на второго ребенка из материнского капитала

Пенсионный фонд продолжает предоставлять ежемесячную выплату из материнского капитала семьям, в которых появился второй ребенок. Сегодня в Югре такую меру поддержки государства получают 14 700 семей.  В целом по России это более 150 тыс. семей.

По действующим правилам, выплата полагается владельцам сертификата на материнский капитал, у которых есть второй ребенок в возрасте до 3 лет, а доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека. Средства предоставляются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 3 года.

Заявление на оформление выплаты владелец сертификата подает через свой электронный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Дополнительных справок при этом предоставлять не нужно, в большинстве случаев для назначения выплаты Пенсионный фонд самостоятельно проверит необходимые данные через информационные системы.

Напомним, что право на ежемесячную выплату из материнского капитала имеют семьи, в которых с 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. За всё время Пенсионный фонд одобрил свыше 550 тыс. обращений российских семей за этой мерой поддержки.

Информация предоставлена ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Ср, 13/04/2022 - 16:00

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