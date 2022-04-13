Моя земля мне очень нужна

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Моя земля мне очень нужна

12 апреля в краеведческом музее села Саранпауль и Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» города Ханты-Мансийска прошло открытие выставок  «Моя земля мне очень нужна». Эти слова принадлежат Аксинье Степановне Меровой – хранителю святого места Суй Ур Эквы, народному мастеру России и фондообразователю этих музеев. Обе выставки посвящены памяти мансийской женщины, в этот день ей исполнилось бы 90 лет.

Открытие выставок состоялось одновременно по телемосту Саранпауль – Ханты-Мансийск. На обеих площадках собрались родственники, друзья, соратники, те, кто многие годы знал и общался с замечательным знатоком мансийского языка и культуры. Поскольку инициаторами встречи в таком формате были сотрудники Саранпаульского музея, им предоставили первым слово. Любовь Павловна Стаканова рассказала о жизнедеятельности Аксиньи Степановны, гости телестудий увидели фотографии из семейного архива, разные берестяные подделки.

Многие заинтересовались куклой-акань, изготовленной из листьев. Особо красивыми получаются они осенью из разноцветных листьев, но эти куклы более хрупкие и поэтому долго не хранятся. Из бересты в фонд музея от Аксиньи Меровой переданы разных размеров кузовки для сбора ягод, детские колыбельки. Причём колыбельки изготавливались отдельно для девочек, отдельно для мальчиков. В них засыпали не только дети самой Аксиньи Степановны, и внуки успели поспать и вырасти.

Ответным словом выступили сотрудники музея «Торум Маа», которые не раз собирают гостей в формате «Этнографических посиделок». Сейчас они подготовили экспозицию по теме «Миснэ - Суй Ур Эквы Аги – Соснового леса женщины дочь». Гостям показали мансийские платья, мужские рубахи, сшитые Аксиньей Степановной, женские украшения из бисера, бусы из рыбных позвонков, архивные документы, награды.

В беседу также подключилась исследователь из Тюмени Аксана Богордаева и искусствовед Наталья Фёдорова из Ханты-Мансийска. Почти что два часа встречи пролетели незаметно. Участники встречи с открытой душой поговорили об удивительной женщине, прекрасной маме и бабушке. Она замечательный мастер и носитель традиционного фольклора.  С добрым сердцем делилась она мудростью мансийского народа, любила и обожала свою малую родину Хурумпауль.

Тамара Мерова

 

Ср, 13/04/2022 - 17:26

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