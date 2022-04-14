Мы радуемся: к нам пришла весна!

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Мы радуемся: к нам пришла весна!

В солнечный день 9 апреля в Берёзово прошёл традиционный праздник «Вороний день» - «Вурна хатл». Во дворе Дома культуры в этот день царила праздничная атмосфера, звучали песни в исполнении фольклорных коллективов, традиционные наигрыши и мелодии народов ханты и манси. Подготовка мероприятия осуществлялась в процессе взаимодействия отдела прикладного творчества и национальных культур с Берёзовским с отделением общественной организации «Спасение Югры» и с местной общественной организацией финно-угорской молодёжи.

Праздник открыли дети фольклорного коллектива «Ма мувем» «Весенним» танцем». Под мелодию нарсьюха представили пластическую инсценировку «Легенды о вороне». Этот весенний праздник посвящён встрече вестницы Весны – Серой вороны. По поверьям коренных народов, образ этой птицы принимает заступница детей и матерей богиня Калтащ эква, которая является к людям и дарит тепло, свет и жизнь. Желает пополнения в семействе, хорошего урожая, богатого улова и удачной охоты.

Импровизированная ворона раздала детям калачи – символ солнца и тепла, провела с детьми конкурс на изготовление лучшего гнезда. Веселье, шумные игры являлись обязательными элементами праздника, тем самым символизировали шумное поведение вороны в природе. Гости с удовольствием посмотрели кукольные спектакли – сказки северных народов, показанные детьми. Все гости праздника охотно приняли участие в спортивных мероприятиях: где узнали самого сильного в перетягивании палки, в перетягивании каната, среди детей, оказывается, все меткие в бросании колец на рога оленя, а также многие показали свою ловкость в прыжках через нарты.

Никто не остался без внимания в этот день. Все, кто принимал участие в приготовлении традиционных блюд, спортивных мероприятиях, получили призы от организаторов праздника. Пока гости праздника веселились на костёре варилась уха. В этот день было принято готовить еду только на улице, на костре. На приготовление в доме существовал запрет. Когда еда была готова, организаторы всех пригласили отведать национальную еду и выпить чашку ароматного чая из лесных трав. Звучали поздравления, пожелания, чтоб год прожить без потерь близких, родных и знакомых, чтоб в семьях рождались дети, чтоб жизнь продолжалась дальше.

Вот так прошёл Вороний праздник в Берёзово!

«Холодный Север ожил ото сна!

Мы радуемся: к нам пришла весна!»

Калерия Супрун, заведующая ОПТ и НК

Чт, 14/04/2022 - 09:33

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