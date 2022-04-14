В Югре продолжается прием идей от югорчан по дополнению плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики региона

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В Югре продолжается прием идей от югорчан по дополнению плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики региона

На краудсорсинг-проект «План устойчивого развития экономики Югры» поступило уже более 40 идей югорчан. Прием инициатив продлится до 25 апреля.

Напомним, что в автономном округе принят план первоочередных действий по обеспечению развития экономики Югры в условиях санкционного давления. В него вошли 53 предложения, часть из них уже оформлены в виде нормативно-правовых актов. По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой план дополняется идеями жителей округа. С этой целью на портале «Открытый регион – Югра» запущен краудсорсинг-проект «План устойчивого развития экономики Югры».

«Мы рассчитываем, что идеи югорчан, направленные, например, на повышение занятости, поддержку населения с точки зрения реализации конкретных проектов, переформатированию бизнеса, будут поступать в гораздо большем объеме, чем мы можем сгенерировать на своем уровне, тем самым, мы выработаем наиболее оптимальные решения. Предложения принимаются не только в части региональных изменений, мы готовы выходить с инициативами на федеральный уровень. Сейчас организована оперативная работа, принимаются новые пакеты мер, мы с коллегами активно включены в эту работу. Крайне важно, чтобы как можно большее количество граждан приняли участие в выработке новых решений», - отметил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Роман Генкель.

Предложить свою идею можно по одной из категорий: социальная поддержка, ценообразование, здоровьесбережение, занятость населения, городская среда, цифровая зрелость, поддержка бизнеса, дороги и транспорт, инвестиции, поддержка НКО.

Чтобы принять участие в крауд-проекте, нужно зайти на портал «Открытый регион – Югра», выбрать соответствующий проект, ознакомиться с уже принятым планом первоочередных действий по обеспечению развития экономики Югры в условиях санкционного давления.

Мнение жителей автономного округа рассмотрят эксперты, лучшие предложения станут основой для выработки конкретных управленческих решений.

Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Чт, 14/04/2022 - 11:48

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