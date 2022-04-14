Подразделения Росгвардии приняли участие в учении МЧС России по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Югры

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Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в командно-штабном учении МЧС России по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров и паводка. Учение прошло в три этапа с задействованием личного состава органов исполнительной власти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В ходе учения, состоявшегося на территории региона в период с 12 по 14 апреля, офицеры Росгвардии приняли участие в разработке решений по задействованию сил и средств ведомства в обеспечении ограничительных мероприятий в зоне условных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и природными пожарами.
По замыслу учения личный состав подразделений ведомства принял участие в охране общественного порядка и имущества граждан, оставшихся без присмотра в районах возникновения природных пожаров и паводка.
Участники учения отработали вопросы взаимодействия и успешно справились с поставленными задачами.
Артем Енов