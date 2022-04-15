Новые методики и отечественные технологи в медицине округа

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В ОКБ Ханты-Мансийска лечат аденому предстательной железы бескровно и быстро. Отечественный аппарат «FiberLase U3» получили урологи в рамках национального проекта «Здравоохранение». Высокотехнологичное оборудование и расходный материал к нему производятся в Подмосковье. Импортозамещающие технологии сегодня набирают обороты и в медицине. Специалисты урологического отделения окружной больницы считают, что отечественный аппарат по многим параметрам даже лучше импортных аналогов.
Тулиевый лазер — наиболее современный и малотравматичный метод лечения аденомы предстательной железы. С помощью данной технологии возможно проведение вапоризации аденомы, энуклеации и других манипуляций для лечения предстательной железы. Последняя российская разработка отличается высокой эффективностью, она является более безопасной, позволяет нормализовать естественный процесс мочеиспускания. «Операция проходит практически бескровно, с наименьшей травматизацией мочевыводящих путей и мочеиспускательного канала. Сокращается время восстановления в послеоперационный период. То есть пациенты могут выписываться домой через 2 дня после оперативного вмешательства», — говорит заведующий урологическим отделением больницы, главный уролог Югры Максим Еломенко.
Лечение предстательной железы при помощи тулиевого лазера является сейчас золотым стандартом в Европе. Это самые современные технологии в урологии. Специалисты медицинского учреждения Ханты-Мансийска оперативно реагируют на появление новых методов лечения, осваивают и внедряют их в свою практику.
Здравоохранение Югры часто получает высокую оценку ведущих российских экспертов, но главная оценка — это мнение пациента. Врачи делают все возможное, чтобы жители Югры получали высокотехнологичную медицинскую помощь своевременно.
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