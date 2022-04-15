Медицинские специалисты районной больницы работают на выездах

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Медицинские специалисты районной больницы работают на выездах

Обеспечение пациентов, проживающих в труднодоступных населенных пунктах Октябрьского района, первичной медико-санитарной и специализированной помощью является одной из первостепенных задач. Работа медицинской врачебной бригады, выезжающей в отдаленные малонаселенные пункты, направлена на приближение оказания медицинской помощи, с целью проведения диспансеризации определенных групп взрослого и детского населения.

Так, в период эксплуатации зимних автомобильных дорог 2022 года, Октябрьской районной больницей осуществлено 13 выездов врачей-специалистов в отдалённые, труднодоступные населённые пункты. Врачами выездной медицинской бригады осмотрено 1490 человек, из которых 215 взрослых и 1275 детей. Из числа осмотренных: выявлено и направлено на освидетельствование в МСЭК — 1 человек, выявлено нуждающихся в диспансерном наблюдении — 92 человека, выявлено нуждающихся в дообследовании и лечении — 241 человек.

Дополнительно организована выездная работа врача ультразвуковой диагностики и врача-кардиолога населению поселков Малый-Атлым,  Карымкары, Шеркалы, Перегребное, Уньюган. Проведено 180 ультразвуковых исследований детскому населению и 25 исследований эхокардиографии взрослому населению, что стало возможно после приобретения учреждением переносного ультразвукового сканера, 105 жителей получили консультационную и практическую помощь врача кардиолога, из них 58 человек диспансерной группы.

Планируется продолжение проведения данного раздела работы с помощью скоростного катера, приобретенного в 2021 году, в период открытия навигации.

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Пт, 15/04/2022 - 10:46

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