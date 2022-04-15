Офицер Росгвардии в прямом эфире радиостанции «Югра» рассказал о ходе весенней призывной кампании в регионе

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В Ханты-Мансийске помощник начальника отделения учета и комплектования штаба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре капитан Максим Хатанов совместно с представителем окружного военного комиссариата подполковником Андреем Казаковым приняли участие в прямом эфире программы «Доброе утро, Югра» региональной радиостанции.
Жители автономного округа узнали об особенностях весенней призывной кампании, условиях отбора кандидатов на срочную службу в воинские части специального назначения Росгвардии. Весной 2022 года в войска национальной гвардии, дислоцированные в Санкт – Петербурге и Москве, отправятся служить более 130 югорчан.
«В воинские части специального назначения Росгвардии мы отбираем молодых людей с крепким здоровьем и твердой жизненной позицией. Как показывает опыт, ребята из Югры служат честно и достойно. Многие принимают решение связать свою дальнейшую судьбу с войсками», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Отбор кандидатов на службу в элитные подразделения Росгвардии будет проходить на Пыть-Яхском призывном пункте и продлится до 15 июля 2022 года.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре