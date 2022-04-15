Порталу «Открытый регион – Югра» исполнилось 5 лет

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Сегодня отмечается 5-летие создания портала «Открытый регион – Югра». За это время информационный ресурс развился до крупнейшей в регионе цифровой экосистемы, объединившей проекты, которые помогают югорчанам и органам власти слышать друг друга и принимать совместные решения. Уже более 205 тысяч жителей региона стали постоянными пользователями сервисов портала.
Цифровая экосистема «Открытый регион – Югра» включает шесть умных сервисов. Это: «Онлайн-опросы», «Краудсорсинг-проекты», «Общественные обсуждения», «Инициативное бюджетирование», «Правовое просвещение» и «Комфортная Югра».
1526 предложений граждан уже реализовано региональными властями. Напомним, что на портале myopenugra.ru за пятилетний период было принято множество решений, значимых для развития автономного округа. Именно здесь жители округа решали, как назвать мост через Обь, или как реализовывать материнский капитал, и таких примеров множество. Совместные решения югорчан оформлялись законодательно или учитывались при подготовке нормативно-правовых актов.
71 онлайн-опрос проведен на портале. Это один из самых популярных умных сервисов: каждый десятый житель округа принял в нем участие. Именно по результатам опроса было принято решение, каким должен быть подарок для новорожденных «Расту в Югре». Мнение жителей о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним, выявленное благодаря опросу, стало стимулом для создания соответствующего законопроекта. А совсем недавно документ был активно поддержан на площадке общественных обсуждений.
В рамках информационной системы myopenugra.ru появились и успешно функционируют такие значимые проекты, как: многофункциональный сайт Общественных советов Югры, раздел #СтопКоронавирусЮгра, портал «Многовековая Югра» и другие. Новые проекты и сервисы появляются в ногу со временем. Так, в период актуализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, был создан сайт для информирования и вовлечения граждан в процесс обсуждения и доработки документа.
Более 20 тысяч новостей опубликовано на портале за пятилетний период. Новостная лента ежедневно рассказывает о значимых событиях в регионе, работе сервисов открытого государственного и муниципального управления, механизмах инициативного бюджетирования, участии населения в реализации национальных проектов в Югре и многом другом.
В сервисе инициативного бюджетирования Югры уже прошло два региональных конкурса, по итогам которых 149 проектов стали победителями. Почти 350 тысяч голосов отдали югорчане в поддержку инициатив в региональной информационной системе isib.myopenugra.ru. Всего при содействии Центра инициативного бюджетирования Югры уже реализовано 813 инициативных проектов.
- Мы строим свою работу в постоянном взаимодействии с жителями автономного округа. Именно заинтересованность людей мотивирует нас создавать новые проекты и запускать современные сервисы. Спасибо всем неравнодушным и активным гражданам за участие в работе портала, - отметила Маргарита Козлова, директор Центра «Открытый регион».
За пять лет своего существования портал «Открытый регион – Югра» трансформировался и развивался в соответствии с вызовами времени и пожеланиями жителей региона. Но главные ориентиры остаются неизменными – объединять югорчан и принимать решения вместе.
Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры