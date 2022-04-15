Поговорим о танце?

  • Русский
Поговорим о танце?

Танец таит в себе огромное богатство, приносит радость как исполнителю, так и зрителю, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. В танце есть всё: мысли, чувства, душа и характер, образ и движение.

О притягательной силе этого искусства Окружной Дом народного творчества предлагает поговорить с Народным артистом РСФСР Александром Абубакировичем Мунтагировым.

22 апреля в 18:00 состоится Просветительское мероприятие Творческой лаборатории «Терпсихора» «День рождения Новера», посвященное Международному дню танца.

Участникам встречи будет предложен просмотр и дальнейшее обсуждение фильма о молодых и амбициозных танцорах, которые готовы на все ради успеха, не жалея своих сил, а танец для них и есть смысл жизни.

Ждем всех желающих по предварительной записи по номеру телефона: 8 (3467)-33-30-37

Информация предоставлена АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»

Пт, 15/04/2022 - 14:03

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.