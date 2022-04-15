Поговорим о танце?

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Танец таит в себе огромное богатство, приносит радость как исполнителю, так и зрителю, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. В танце есть всё: мысли, чувства, душа и характер, образ и движение.
О притягательной силе этого искусства Окружной Дом народного творчества предлагает поговорить с Народным артистом РСФСР Александром Абубакировичем Мунтагировым.
22 апреля в 18:00 состоится Просветительское мероприятие Творческой лаборатории «Терпсихора» «День рождения Новера», посвященное Международному дню танца.
Участникам встречи будет предложен просмотр и дальнейшее обсуждение фильма о молодых и амбициозных танцорах, которые готовы на все ради успеха, не жалея своих сил, а танец для них и есть смысл жизни.
Ждем всех желающих по предварительной записи по номеру телефона: 8 (3467)-33-30-37
Информация предоставлена АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»