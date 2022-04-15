В Югре будут введены новые выплаты на детей с 8 до 17 лет

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В Югре будут введены новые выплаты на детей с 8 до 17 лет

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило изменения в проект закона «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Заседание состоялось под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

Документ разработан в соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей».

«Вводится новая мера социальной поддержки для семей с детьми – ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке гражданам», - сказала Губернатор Югры Наталья Комарова.

С 1 апреля 2022 года на выплату имеют право граждане, постоянно проживающие в регионе размер среднедушевого дохода семьи, которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в автономном округе на дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. 

Получателями ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, станут более 44 тысяч детей.

Размер ежемесячной денежной выплаты составит 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в автономном округе.

Заявление на получение ежемесячной денежной выплаты можно подать с 1 мая текущего года посредствам единого портала государственных услуг, многофункциональных центров по месту жительства, территориальных отделений Пенсионного Фонда Российской Федерации.

Информация предоставлена Департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Пт, 15/04/2022 - 16:01

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