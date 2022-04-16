В Югре уточнены требования к предоставлению жилых помещений детям-сиротам

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В Югре уточнены требования к предоставлению жилых помещений детям-сиротам

Проект изменений в окружной закон «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей» одобрили члены правительства на заседании, состоявшемся под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. 

Проект закона разработан департаментом социального развития Югры в целях совершенствования механизма своевременного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Так, вводится норма в законодательство автономного округа о том, что регион для этих целей передаёт муниципальным образованиям не только денежные, но и материальные средства – готовые квартиры. По словам губернатора, это повысит эффективность деятельности муниципальных образований, которым переданы с государственного регионального уровня полномочия по обеспечению жильем названной категории лиц.

Отметим, по состоянию на 13 апреля в списке состоят 842 ребенка-сироты.

Кроме того,  в соответствии с документом предлагается увеличить долю приобретаемых квартир с 10 до 25 процентов от общего количества жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам, лицам из их числа в одном многоквартирном доме.

Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Сб, 16/04/2022 - 15:44

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