В Югре уточнены требования к предоставлению жилых помещений детям-сиротам

- Русский
Проект изменений в окружной закон «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей» одобрили члены правительства на заседании, состоявшемся под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.
Проект закона разработан департаментом социального развития Югры в целях совершенствования механизма своевременного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Так, вводится норма в законодательство автономного округа о том, что регион для этих целей передаёт муниципальным образованиям не только денежные, но и материальные средства – готовые квартиры. По словам губернатора, это повысит эффективность деятельности муниципальных образований, которым переданы с государственного регионального уровня полномочия по обеспечению жильем названной категории лиц.
Отметим, по состоянию на 13 апреля в списке состоят 842 ребенка-сироты.
Кроме того, в соответствии с документом предлагается увеличить долю приобретаемых квартир с 10 до 25 процентов от общего количества жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам, лицам из их числа в одном многоквартирном доме.
Информация предоставлена Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры