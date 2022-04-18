Инициативы форума «Сильные идеи для нового времени» получат поддержку

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Инициативы форума «Сильные идеи для нового времени» получат поддержку

Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, продлится до 22 апреля. Главная цель — дать каждому человеку от 16 лет шанс предложить идею для развития России, получить профессиональную оценку своей инициативы и возможности для ее реализации через партнерскую сеть АСИ — федеральные и региональные власти, институты развития, коммерческих партнеров, НКО, то есть организаций, которые заинтересованы в том, чтобы найти для себя проекты и инициативы для дальнейшей всесторонней поддержки.

На крауд-платформу ideas.roscongress.org уже подано более 4 тысяч идей от 13 тысяч участников из 78 регионов.

Работа по экспертизе, «докрутке» и «упаковке» поданных инициатив начинается с момента поступления первого предложения. Участники поддерживают понравившиеся идеи, предлагают к ним доработки, оставляют комментарии. Чем больше активности вокруг идеи, тем больше баллов она получает. У идей формируется общественный рейтинг, который помогает обратить внимание на наиболее обсуждаемые.

Больше информации о форуме на https://ideas-forum.ru

Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Пнд, 18/04/2022 - 10:19

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