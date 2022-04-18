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Женские украшения обско-угорских народов – живое искусство, яркий элемент культуры. Созданные умелыми руками мастериц бисерные работы восхищают многих. Но о чем могут рассказать украшения, какой сакральный смысл в них скрыт?
Окружной Дом народного творчества объявляет о старте конкурса “История одного украшения”.
Расскажите о своем нагрудном украшении, отражающем традиции коренных малочисленных народов Севера, в творческом литературном произведении (очерк, эссе, рассказ, стихотворение).
К творческой работе необходимо приложить:
- фотографии (не менее 3 ед. общий вид и крупный план отдельных деталей);
- информацию об этнической принадлежности, локальных особенностях и названии украшения;
- сведения о месте хранения украшения (семейная реликвия, фонд некоммерческой общественной организации или государственного учреждения).
Заявки принимаются в электронном виде
до 15 июня 2022 года на e-mail: onk@odntugra.ru с отметкой «Украшение».
Подробную информацию о конкурсе Вы сможете найти в Положении или обратиться по номеру телефона:
8 (3467) 32-15-62 – отдел национальных культур.
АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»