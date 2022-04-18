С заботой об исторических местах объявляем субботник 22 апреля

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Охранительные функции одного из знаковых символов города Ханты-Мансийска сегодня продолжает Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа».
К Всероссийскому Дню заботы о памятниках истории и культуры у здания в народе именуемом «Пожарная каланча, а в документах закрепленном как объект культурного наследия регионального значения «Пожарное депо. 1946 г.», объявляем субботник.
В программе:
– обустройство экспозиции «Мань павыл – Маленькая деревня» – на уличной площадке;
– открытие выставки «В какой лодке плывешь, в той и гребешь» – в залах;
– общение и чашка горячего чая – по традиции.
Сохраняем историю! Присоединяйтесь!
22 апреля в 14:00 по адресу: ул. Комсомольская, 30
справки по тел.: +7(3467)362-552, доб.109
Служба информации БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»