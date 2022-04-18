Борис Хохряков способствует развитию спорта в Югре

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Борис Хохряков способствует развитию спорта в Югре

В Ханты-Мансийске состоялась церемония подписания Соглашения о развитии волейбола между Югорским государственным университетом и Федерацией волейбола Ханты-Мансийского автономного округа.

 Свои подписи под документом поставили ректор Югорского государственного университета Роман Кучин и Президент Федерации волейбола Югры, депутат окружной Думы Сергей Великий. Участие принял и генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Ярёменко. Документ предусматривает развитие студенческого волейбола в Югре.

 На торжественной церемонии Председатель Думы Югры, председатель попечительского совета вуза Борис Хохряков поблагодарил организаторов предстоящего матча – Региональную федерацию волейбола и Департамент физической культуры и спорта автономного округа – за еще один праздник в календаре спортивной жизни Югры.

«Югра и спорт – это фактически слова-синонимы, – подчеркнул спикер. – Наш округ неоднократно становился центром притяжения титулованных спортсменов и болельщиков-активистов со всех уголков планеты. Мы много раз проводили соревнования любого уровня. Паралимпиада, которая была несколько недель назад, – тому доказательство. Помимо этого, у нас всегда плеяда выдающихся спортсменов: олимпийские чемпионы, призеры, чемпионы мира, Европы, России. Что касается волейбола, то на последней Олимпиаде, которая состоялась в Токио в 2021 году, два югорских спортсмена, прославленных волейболиста Вольвич и Кобзарь заняли серебряные места. Я думаю, что подписание этого соглашения дает возможность, что из студенческой среды будут вырастать именитые волейболисты».

 Александр Ерёменко на подписании Соглашения поблагодарил региональную Федерацию волейбола за то, что вносят большой вклад в развитие волейбола как массового спорта и студенческого. «Студенческий спорт стоит на стыке массового спорта и спорта высших достижений. Много мастеров выходит именно из студенческой среды. Поэтому я вижу в сегодняшнем событии хороший знак», – отметил генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола.

Также состоялся матч 26-го тура российской волейбольной Суперлиги между волейбольными командами «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) и «Зенит» (Казань). В упорной борьбе победили гости Югры.

Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа

Пнд, 18/04/2022 - 15:28

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