В Югре состоятся мероприятия в рамках федеральной выставки «Без срока давности. Суды истории»

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В Югре состоятся мероприятия в рамках федеральной выставки «Без срока давности. Суды истории»

Выставка архивных документов «Без срока давности. Суды истории», посвящённая Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам, откроется 19 апреля в рамках Дня единых действий в Югре. Архивные документы, в том числе рассекреченные, опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Так, во всех муниципальных образованиях региона пройдут уроки истории для школьников и студентов с представлением виртуальной выставки
и просмотром документального фильма. Также в школах состоятся единые классные часы, посвященные Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам.

К выставке присоединятся культурные учреждения региона. Например, в Сургуте в мультимедийном историческом парке «Россия-Моя история. Югра» материалы выставки будут представлены в режиме презентации на цифровой информационной тач-панеле, станут составной частью мультимедийной выставки «Великая Отечественная война. Подвиги, лица, документы».

Выставка архивных документов «Без срока давности. Суды истории» также пройдет в ханты-мансийском «Музее Природы и Человека», государственном архиве Югры.

Виртуальные экскурсии, архивные документы доступны на официальном сайте проекта.

Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Втр, 19/04/2022 - 10:21

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