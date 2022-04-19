В Югре состоятся мероприятия в рамках федеральной выставки «Без срока давности. Суды истории»

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Выставка архивных документов «Без срока давности. Суды истории», посвящённая Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам, откроется 19 апреля в рамках Дня единых действий в Югре. Архивные документы, в том числе рассекреченные, опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Так, во всех муниципальных образованиях региона пройдут уроки истории для школьников и студентов с представлением виртуальной выставки
и просмотром документального фильма. Также в школах состоятся единые классные часы, посвященные Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам.
К выставке присоединятся культурные учреждения региона. Например, в Сургуте в мультимедийном историческом парке «Россия-Моя история. Югра» материалы выставки будут представлены в режиме презентации на цифровой информационной тач-панеле, станут составной частью мультимедийной выставки «Великая Отечественная война. Подвиги, лица, документы».
Выставка архивных документов «Без срока давности. Суды истории» также пройдет в ханты-мансийском «Музее Природы и Человека», государственном архиве Югры.
Виртуальные экскурсии, архивные документы доступны на официальном сайте проекта.
Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры