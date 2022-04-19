Больше двух тысяч югорчан пройдут обучение и переобучение в рамках реализации нацпроекта «Демография» в 2022 году

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В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в Югре в текущем году пройдут обучение, получат дополнительное профессиональное образование более 2 тысяч граждан отдельных категорий.
В их числе – югорчане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста до 7 лет включительно; безработные, зарегистрированные в органах службы занятости и другие.
По информации департамента труда и занятости населения Югры, профессиональное обучение и переобучение граждан проходит при содействии федеральных образовательных учреждений – «Национального исследовательского Томского государственного университета»; «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».
Обучение осуществляется по востребованным на рынке труда автономного округа профессиям. Предоставляется возможность обучения более чем по 500 образовательным программам, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.
На сегодняшний день в органы службы занятости населения автономного округа подано более 450 заявок на обучение.
Для участия в мероприятии гражданам необходимо: подать в электронной форме заявление о прохождении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Выбрать образовательную программу и организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления о прохождении обучения необходимо обратиться в центр занятости для представления документов, подтверждающих соответствие категории участника, условию участия в мероприятиях по обучению, и дальнейшего взаимодействия со специалистами центра занятости.
Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры