В Югре существенно снизилась заболеваемость коронавирусом

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Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки выявлен 41 новый случай заболевания COVID-19 в шести муниципальных образованиях автономного округа. Всего с начала пандемии – 208 737 подтвержденных случаев. Коэффициент распространения инфекции сегодня 1,03.
В ходе работы штаба было доложено о результатах по реализации первого пакета мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. Общая сумма поддержки со стороны региона составила 862 миллионов рублей. Она состоит из ряда направлений.
Югорская региональная микрокредитная компания предоставила займы 84 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 230 миллионов рублей. Предоставлены кредитные каникулы с отсрочкой платежей по 122 микрозаймам на сумму 187 миллионов рублей. Также Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса предоставил поручительство для 54 субъектов бизнеса на сумму 439 миллионов рублей, что позволило привлечь заемные средства в размере 757 миллионов рублей. Также предприниматели воспользовались возможностью моратория на начисление неустойки по договорам микрозайма.
Более 700 обратились с начала марта по круглосуточной горячей линии Фонда «Мой бизнес». Он оказался весьма востребованным каналом для получения обратной связи.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры