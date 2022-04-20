Новый уровень медицинской помощи в окружной клинической больнице

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Новый уровень медицинской помощи в окружной клинической больнице

Отделение травматологии и ортопедии Нижневартовской окружной клинической больницы принимает пациентов всей восточной зоны Югры, а также жителей соседней Томской области.        Уровень оснащения отделения занимает одно из лидирующих мест не только в округе, но и может конкурировать с крупными городами России.   Современная цифровая рентген-аппаратура, ультразвуковая, КТ и МРТ-диагностика позволяют определять и лечить сложнейшие травмы, а также заболевания опорно-двигательной системы.   Врачи-травматологи, постоянно совершенствующие свои профессиональные навыки в клиниках страны и за рубежом, прекрасно владеют работой с современным оборудованием и, следуя мировым тенденциям, могут самостоятельно анализировать результаты диагностических исследований.

Сегодня жителям востока округа доступны новейшие технологии лечения опорно-двигательного аппарата, в том числе, все имплантосодержащие оперативные вмешательства. Если еще не так давно пациенты с тяжелейшими травмами — размозжением костей таза, переломами верхних бедер, ранами, полученными в результате падения с высоты — были либо обречены, либо отправлялись на операции в другие регионы.  Теперь в этом нет необходимости.

Не бояться принимать решения, брать ответственность и мобилизовать все силы и возможности — такова сегодняшняя тактика персонала. С приходом нового главного врача Алексея Сатинова многое изменилось, говорят сотрудники стационара. Больница получила качественный виток материально-технического и профессионального развития, открываются новые направления в работе.  Изменился подход и к тактике лечения. Медики стремятся как можно быстрее активизировать больных и вернуть их к привычной жизни.

 «Любое заболевание — это большой стресс для человека, что не способствует скорейшему выздоровлению, — поясняет Мирослав Богровецкий. — Раньше тяжелые пациенты годами находились в отделении, на постельном режиме, в массивных гипсовых повязках. Сегодня   применяемые нами современные технологии и методики — остеосинтез, штифты, пластины — позволяют быстро оперировать, затем так же быстро ставить больного на ноги в буквальном смысле.   Они могут уже на второй-третий день вставать, двигать сломанными конечностями и даже передвигаться. Соответственно, уменьшается риск инвалидизации, кратно скорее возвращается работоспособность». В плановой медпомощи тот же подход. В отделении выполняется высокотехнологичные артроскопические операции, эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, реконструкция стоп.  Технологии и применяемые материалы такие же, как и во всем мире, ничем не отличаются от зарубежных.  Это позволяет минимизировать последствия соматических заболеваний опорно-двигательного аппарата, исключить осложнения и быстро вернуть пациенту качество жизни.

Отдельное направление работы нижневартовских травматологов-ортопедов — оказание помощи пожилым людям. Эти пациенты, как правило, имеют множество сопутствующих болезней, из-за чего раньше им отказывали в сложных вмешательствах, опасаясь необратимых последствий.  Диагноз «перелом шейки бедра» фактически означал приговор.  Сегодня   пожилым больным в 100% случаев выполняются и остеосинтез, и замена суставов.  Сразу после операции начинается первичная реабилитация — ЛФК, физиолечение, консультации узких специалистов.  Затем пациенты переводятся в отделение медицинской реабилитации при клинике.  В результате, пожилые люди возвращаются к нормальной жизни и, в дальнейшем, не нуждаются в постороннем уходе. Замена суставов после 80 лет в отделении — обычная практика, самому возрастному пациенту, успешно перенесшему имплантацию, было 98 лет.  При этом, вся высокотехнологичная медицинская помощь оказывается югорчанам бесплатно, в рамках ОМС.

Самое ожидаемое событие для медиков — введение в строй нового здания больницы.  Это позволит открыть новые перспективы и для персонала, и, главное, для пациентов. Просторные кабинеты и палаты, новое оборудование, современный комфорт, безусловно, повысят качество оказания медицинских услуг.  Врачи отмечают, что уже сейчас, после юридического объединения с терапевтической больницей, расширилось сотрудничество с разными специалистами, открылись новые отделения. Территориальное объединение стационаров даст в этом направлении еще больше возможностей.

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Ср, 20/04/2022 - 12:16

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