Состоялось заседание Ассамблеи коренных народов

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19 апреля под председательством Еремея Айпина состоялось шестое заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На повестке дня было пять вопросов.
Директор Департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов отчитался по работе с территориями традиционного природопользования: «Сначала напомню, что в округе 475 территорий традиционного природопользования (ТТП) площадью чуть более 13 миллионов гектаров. С 2008 года ведём Реестр ТТП. По состоянию на 31 декабря 2021 года, в нём содержатся сведения о 4 893 субъектах права. В прошлом году в Реестр внесены сведения ещё о 130 субъектах. В прошлом году на заседаниях комиссии по ТТП рассмотрено 81 обращение о включении или отделении в отдельное домохозяйство в Реестр ТТП. В отношении каждого обращения сформирована рабочая группа, которой проведено обследование на факт ведения заявителями традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности в границах ТТП. Ещё одна услуга – это предоставление выписок из Реестра ТТП, в прошлом году было выдано 623 гражданам».
С.А. Филатов напомнил, что у нас существует перекрытие почти 8 миллионов гектаров земли лицензионных участков недропользователей и территорий ТТП. В 2021 году были заключены 1 113 «Соглашений», в целом, экономическими соглашениями охвачены чуть более 2 000 человек, проживающих на 127 ТТП. Общий объём поддержки в денежном выражении составляет более 670 миллионов рублей. Мы работаем в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» и департамент недропользования и природных ресурсов, как исполнитель программы, является источником мер поддержки на развитие традиционного хозяйствования. В прошлом году на данное направление было выделено 50 миллионов рублей.
Он также отдельно отметил реализацию проекта «IT-стойбище», которую они ведут совместно с Департаментом информационных технологий и общественной организацией «Спасение Югры» с привлечением внебюджетных финансовых средств компаний недропользователей. За три года реализации проекта в автономном округе установлено 49 точек доступа и охвачено доступом в сеть Интернет 2 950 человек из 141 ТТП и четырёх национальных деревень. В этом году планируется установить порядка 15 точек доступа.
О своей работе также рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе Людмила Низамова. Один из вопросов касается строительства пришкольного интерната в национальном посёлке Лямина Сургутского района.
Также на заседании новый уполномоченный по правам предпринимателей в Югре Ирина Каск рассказала о себе и планах работы в этой должности.
В завершение был поднят вопрос о внесении изменений в закон «О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Все сообщения будут опубликованы в сборнике Ассамблеи.
Людмила Гурьева