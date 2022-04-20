Юных югорчан приглашают к участию во всероссийском конкурсе рисунков «Z патриот»

- Русский
Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Z патриот» стартовал в стране. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 августа 2022 года.
Конкурс направлен на воспитание патриотизма, укрепление гражданского самосознания подрастающего поколения, повышение уровня гражданской ответственности за судьбу страны и готовности к защите Родины, укрепление сопричастности граждан к великой истории России.
Участниками конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений в возрасте от 7до 18 лет, проживающие в Российской Федерации.
Конкурс проводится по 4 номинациям – «Zа Победой», «Сила V правде», «Мы – против нацизма», «Вечный огонь – вечная память».
Участие в конкурсе бесплатное. Все победители и участники конкурса будут награждены дипломами.
Более подробную информацию о конкурсе и порядке его проведения можно найти на официальном сайте.
Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры