Специалисты Няганской окружной больницы посетили города и поселки

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Специалисты Няганской окружной больницы посетили города и поселки

Населённые пункты входящие в зону обслуживания больницы. В ходе рабочей поездки специалист больницы проверила медицинскую документацию и дала рекомендации, обозначив мероприятия по повышению качества наблюдения и лечения пациентов с высоким риском смерти от болезней системы кровообращения. Поездка стала третьей по счету в текущем году. Первыми в списке аудита стали поликлиники Нягани и Приобья. Всего за истекший период проверено больше 240 амбулаторных карт пациентов.

Высокий уровень заболеваемости, смертности и инвалидизации от болезней сердечно-сосудистой системы, особенно среди людей трудоспособного возраста, сделало это направление приоритетом современной клинической медицины. Кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в Югре уделяется серьезное внимание. За последнее десятилетие создана сеть сердечно-сосудистых центров. Есть такой и в Нягани. Ежегодно здесь получают лечение более 250 человек с острым коронарным синдромом. Многое зависит от правильности ведения пациентов с болезнями системы кровообращения (БСК) на амбулаторном этапе, уверены врачи.

«Для того, чтобы получить снижение этой группы заболеваний важно не только и не столько количество проведенных операций. Важен контроль на каждом этапе лечения и начинается все с первичного звена, куда человек впервые обращается с жалобами. При острых коронарных синдромах, инсультах, инфарктах пациенты сразу же направляются в сосудистый центр Няганской окружной больницы, — рассказывает заместитель главного врача по терапии Алексей Владимирович Абыденков, — Но сделать операцию, снять острое состояние — это тоже еще не всё. Для полноценного выздоровления необходим целый комплекс мер, которые проводятся уже на амбулаторном этапе. Работа с территориями заключается в том, чтобы проверить, как ведутся пациенты на амбулаторном этапе».

Напомним, что сегодня Югра входит в пятерку субъектов РФ с самым низким уровнем смертности от болезней системы кровообращения и во многом это результат соблюдения правильной тактики лечения на каждом его этапе.

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Чт, 21/04/2022 - 10:14

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