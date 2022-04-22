Семинар по профилактике клещевого энцефалита состоялся в детской поликлинике Нягани

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Семинар по профилактике клещевого энцефалита состоялся в детской поликлинике Нягани

Наталия Артюх, врач-эпидемиолог напомнила слушателям о периодах биологической активности иксодовых клещей, которые отмечаются после таяния снега (апрель) и до первых заморозков (октябрь).  Первый пик активности клещей приходится на весну (май-июнь). Именно в эти периоды БУ «Няганская городская детская поликлиника» регистрирует максимальное число обращений детей по поводу присасывания клещей.

В 2021 году 21 ребенок обратился за медицинской помощью по поводу укуса клеща. 2022 году случаев нападения клещами пока не зарегистрировано. Клинические проявления клещевого энцефалита развиваются от 1 до 30 дней. Заболевание протекает в острой форме: резкое повышение температура тела (38-39С), сильная головная боль, тошнота, рвота, нарушение сна, мышечные боли, наиболее характерно поражение центральной нервной системы, развитие парезов и параличей.

Врач-эпидемиолог освежила знания собравшимся, напомнив, что курс вакцинации состоит из 2 инъекций, интервал между которыми от 14 дней до 1 месяца, в зависимости от применяемых вакцин. После последней инъекции должно пройти не менее 14 дней до выезда в очаг. За это время вырабатывается иммунитет. Через год необходимо сделать ревакцинацию, которая состоит только из 1 инъекции, далее ревакцинацию повторяют каждые 3 года.                                                                                                                                  

За последние три года няганцы активно вакцинируют детей против клещевого энцефалита. В 2021 году вакцинацию прошли 3352 ребенка, это более чем на 200 привитых детей годом раннее. Вакцинация проводится в основном в детских садах и школах. В медицинском учреждении вакцинируют неорганизованных детей, начиная с 3-х летнего возраста.  В 2022 г. на детское население Нягани уже выделено 3000 доз противоклещевой вакцины. Вакцинация идет полным ходом.  На сегодня почти 1, 5 тысячи детей уже привиты.

В заключение семинара Наталия Артюх призвала коллег активнее проводить с родителями дошкольников и школьников индивидуальные беседы, разъясняя им важность профилактики клещевого энцефалита и вакцинирования детей.  

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Пт, 22/04/2022 - 10:23

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