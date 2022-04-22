Совместные оперативно-профилактические мероприятия

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В преддверии весеннего нереста спецподразделение Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре совместно с представителями Природнадзора Югры и Нижнеобского территориального управления Росрыболовства ежегодно проводят брифинг с журналистами. Тематика встречи с представителями средств массовой информации – проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий совместными усилиями трёх структур.
В брифинге приняли участие временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре подполковник Владимир Михайлович Сгибнев, заместитель начальника Управления охотничьего надзора Природнадзора Югры Алексей Наильевич Залибеков и начальник отдела госконтроля по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Руслан Васильевич Романчук.
Брифинг, традиционно проводимый в этот период весеннего нереста, призван ознакомить присутствующих с итогами совместной деятельности данных структур в 2021 году и планами на 2022 год в сфере рыболовства.
Цитируем Владимира Сгибнева: «Совместно с нашими коллегами из федеральных органов исполнительной власти мы участвуем в силовой поддержке оперативно-профилактических мероприятий «Весенний нерест», «Наст» и т. д. Если подводить итоги 2021 года, то нами совместно было проверено более 3,5 тысяч владельцев оружия, осмотрено более 200 охотничьих изб и станов, более 150 маломерных судов в акватории рек Иртыш и Обь. Были выявлены нарушения природоохранного и рыбоохранного законодательства».
По словам В.М. Сгибнева, по итогам совместных мероприятий в сфере оборота оружия выявлено 306 нарушений, в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов более 50. В результате профилактических мер изъято 159 единиц оружия, добровольно сдано и выведено из незаконного оборота 7 единиц оружия. Все эти нарушения были пресечены. Как положительный момент, обращает внимание на налаженное взаимодействие с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства.
Руслан Романчук дал подробную информацию о сроках и местах проведения оперативно-профилактических мероприятий «Весений нерест». По его информации, на территории Югры начало проведения мероприятий зависит от погодных условий, они начинаются с появления заберегов и длятся до 31 мая, это на реках Обь, Иртыш с их пойменной системой и до 30 июня на реке Конда, Кондинском соре и Ханты-Мансийском районе. В данный период запрещается использование всех видов орудий рыболовства, кроме удочек, и то не более двух крючков на рыбака. Ограничено рыболовство с использованием транспортных средств, имеется в виду, моторных лодок. Послабления имеются только на реках Северная Сосьва и Вогулка, там в определённых местах разрешается использование сетевого рыболовства.
В обозначенный период будет проводиться патрулирование водных объектов по всей территории региона всеми подразделениями территориального управления Росрыболовства совместно с коллегами из Росгвардии Природнадзора. Также будут проводиться профилактические мероприятия в рамках «Пернатая дичь» для выявления фактов браконьерства и незаконной добычи. К охранным мероприятиям будут подключены сотрудники и иных силовых ведомств.
Далее Роман Романчук дал информацию о количестве нарушений за прошлый год: «За период весеннего нереста было выявлено порядка 300 нарушений природоохранного законодательства, около 20 наказуемых деяний, т.е. это вылов ценных ресурсов. Есть даже случаи вылова ресурсов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации. Если же не нанесён ущерб, например, едет лодка, а в ней сеть, то это штраф до 5 тысяч и изъятие сети. Если есть ущерб водно-биологическим ресурсам, то это наказуемое деяние, и дело будет передано в органы полиции».
По словам Алексея Залибекова: «В настоящее время на территории округа осуществляется охота на бурого медведя, но она не массовая, также открыта охота на уток, и с 29 апреля открывается массовая охота на гусей, самцов глухарей и тетеревов». В связи с этим на территории округа формируются оперативные группы для проведения мероприятий, в том числе задействована Росгвардия, которая оказывает физическую защиту инспекторов при проведении мероприятий. «Все знаем, что охотники охотятся не по одному, а 5-6 человек бывает, это спиртное, это оружие. Конечно, когда за спиной находятся двое хороших бойцов, то инспектору проще и легче работать», – подчеркнул А.Н. Залибеков.
Основные нарушения касаются правил охоты. Например, серьёзный ущерб, если добыта самка глухаря, это штраф в 30 тысяч. А.Н. Залибеков отметил, что в последние годы охотники становятся более дисциплинированными, нарушений немного. За этот год выявлено всего два-три нарушения с уголовной ответственностью, это незаконная добыча лося.
Пётр Молданов