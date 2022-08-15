Хранитель культуры и традиций обских угров

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10 августа объединённую редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» посетил Почётный гражданин Нижневартовского района Павел Янчевич Айваседа вместе с супругой Елизаветой Даниловной. Корреспонденты с большим интересом слушали собеседника, задавали вопросы и говорили о самом главном – сохранению и развитию родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.
Жизнь Павла Янчевича полна удивительных историй, интересных событий и разных испытаний. Он является представителем славного рода Щуки, из которого вышли – поэты, писатели, руководители. Родился в послевоенные тяжелые годы на Аганской земле недалеко от посёлка Варьёгана, учился и жил в Варьёганском и Сургутском интернатах, затем по направлению Райкома комсомола поступил в Ханты-Мансийское ремесленное лесное училище № 2, которое окончил в 1962 г. по специальности – тракторист-машинист широкого профиля с квалификацией слесаря 5 разряда на лесозаготовительных работах. Вместе с аттестатом получил удостоверение радиста, призвался в Советскую Армию в г. Петропавлоск-на-Камчатке.
Вернулся на родину, работал мастером производственного отдела в промыслово-охотничьем хозяйстве, вальщиком леса, строителем-бригадиром в Варьегане, более 10 лет возглавлял в селе партийную организацию, избирался членом Сургутского и Нижневартовского райкомов партии, депутатом Аганского сельского, Сургутского районного, Новоаганского поселкового и Нижневартовского районного Советов, а также Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов. Много лет был председателем постоянной комиссии по малочисленным народам Севера в Нижневартовском районе.
Гордится Павел Янчевич своей большой дружной семьей, он воспитал пятерых детей, помогает растить внуков и правнуков. Дети получили хорошее высшее образование, Маргарита, Аркадий и Майя стали учителями, Наташа – юристом.
Несмотря на свой возраст продолжает активно участвовать в общественной жизни села и округа, является желанным гостем праздничных и культурных мероприятиях, замечательно играет на гармошке и поет. Ведет работу с молодежью, передаёт ценные знания и умения своего народа потомкам, рассказывает древние легенды и сказки, учит забытым национальным играм, технологиям изготовления различных традиционных средств передвижения, промысловых ловушек на дичь, рыбу. Его имя внесено в окружной список мастеров Реестра объектов нематериального культурного наследия.