Охота без лицензии

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Представители коренных малочисленных народов смогут охотиться без оформления лицензий и других документов, дающих право на охоту. Но есть одно условие.
Месяц назад вступили в силу важные изменения, касающиеся охотников. Утверждены критерии проставления в охотничьем билете отметки «Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления».
– Согласно законодательству в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, наличие такой отметки позволяет коренным малочисленным народам осуществлять охоту без оформления лицензий и других документов, дающих право на охоту, – комментирует сенатор Российской Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов. – Но поскольку в порядке выдачи и аннулирования охотничьего билета не были регламентированы четкие критерии проставления такой отметки, то долгие годы нарушались права представителей коренных малочисленных народов, обращающихся за ее проставлением. Под различными предлогами уполномоченные органы отказывали и отметку не ставили. Это было серьезной проблемой для коренных малочисленных народов – охотников штрафовали, изымали оружие и добычу.
Отметим, что изменения в законодательство внесены благодаря плодотворному сотрудничеству Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и Министерства природных ресурсов и экологии России, в рамках реализации программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, осуществляемой в Арктической зоне РФ.
– Для того чтобы получить необходимую отметку в охотничьем билете, нужно обязательно подтвердить принадлежность заявителя к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. То есть указать в заявлении свою национальность и сведения об осуществлении охоты в качестве основы своего существования. Это может быть выписка из списка лиц, относящихся к малочисленным народам, который ведется Федеральным агентством по делам национальностей, свидетельство о рождении или о браке, военный билет, судебное решение или иной документ, содержащий сведения о национальности, – говорит Александр Новьюхов.
Важно, что с февраля 2022 года органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды используют сведения, содержащиеся в списке, и не вправе требовать представления документов, содержащих сведения об их национальности. Таким образом, для тех, кто уже внесен в указанный список, представлять сведения о национальности необязательно. Органы должны запрашивать подтверждение этих сведений в порядке межведомственного взаимодействия у ФАДН.
Источник: ugra-news.ru